“CODA” surpreende e triunfa no Hollywood Producers Awards

Los Angeles (EUA), 20 de março “CODA” surpreendeu ao ganhar o prêmio máximo no Hollywood Producers Union (PGA Awards), que foram apresentados ontem à noite em Los Angeles (EUA). O filme, que depois de vencer no Festival de Cinema de Sundance começou com escolhas modestas na temporada de premiações, acabou vencendo com “O Poder do Cão” como um dos grandes favoritos para o Oscar. Este reconhecimento, que contribui para o seu recente triunfo nos prêmios Actors Guild (SAG Awards), agitou ainda mais a reta final para a estatueta premiada, que ainda não encontrou uma aposta firme para a vitória com uma semana para os vencedores da Hollywood Academy. A outra opção forte, “The Power of the Dog”, ficou vazia apesar da semana passada ter varrido os BAFTAs, Critics Choice e Directors Guild Awards (DGA Awards), que foram dados à cineasta Jane Campion. No caso dos prêmios Hollywood Producers Union (PGA Awards), seu objetivo é reconhecer os produtores das ficções participantes. Junto com outros prêmios especializados, eles servem como uma bússola para o Oscar, já que muitos de seus eleitores também escolhem a categoria correspondente à sua guilda no Hollywood Academy Awards. Nesta edição, oito dos dez filmes indicados ao PGA também são candidatos ao Oscar. Todos eles foram ganhos por “CODA”, um filme amigável sobre uma filha de pais surdos que tem um grande talento para a música e para o qual a Apple TV+ gastou 25 milhões de dólares após sua estreia no Sundance. Por sua vez, “Encanto”, o filme da Disney inspirado no realismo mágico da Colômbia, ganhou o melhor filme de animação contra outros favoritos, como “Luca” e “The Mitchells vs. The Machines”, o último vencedor no Annie, os prêmios da indústria de animação. Na seção de televisão, “Sucessão” mais uma vez dominou o gênero dramático, enquanto “Ted Lasso” o fez na comédia, uma banda que já triunfou no Emmy. “Mare of Easttown” ganhou a melhor série limitada (minissérie), “RuPaul's Drag Race” como a melhor competição e “Summer Of Soul” como o melhor documentário, revalidando assim seu status de favorito para o Oscar. A temporada de premiações de Hollywood continuará no domingo com a gala do sindicato dos roteiristas para culminar com o Oscar em 27 de março.