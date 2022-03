Brasileiro Cardoso vence o evento mais marcante do 'Andalucía Sunshine Tour'

Cádiz (Espanha), 20 Mar O brasileiro Bernardo Cardoso, nas costas de 'Mosito Van Het Hellehof', venceu este domingo na cidade espanhola de Vejer de la Frontera a vitória no Grande Prémio da Suzuki, o evento mais importante da sexta semana de competição do 'Andalusia Sunshine Tour' de salto de cavalo. O teste elaborado pelo líder internacional venezuelano Leopoldo Palacios foi muito exigente e apenas cinco dos cinquenta pares participantes conquistaram um lugar no desempate, relata a organização. A medalha de prata foi para a britânica Holly Smith e seu cavalo 'Fruselli', a última equipe a competir no desempate que estava prestes a arrebatar a vitória do brasileiro, embora finalmente parassem o relógio em 40,81 segundos, meio segundo a mais que o vencedor. Em terceiro lugar, a cavaleira irlandesa Susan Fitzpatrick terminou com o cavalo 'Veredict de Kezeg'. A dupla vencedora competiu pela primeira vez em um Grand Prix de 4 estrelas, após a decisão de Cardoso de saltar com 'Mosito Van Het Hellehof'. O atleta olímpico brasileiro apostou neste cavalo de dez anos filho de 'Elvis Ter Putte', descendente direto dos lendários 'Diamant de Semilly' e 'Nabab de Reve' do lado materno. O 'Andalucía Sunshine Tour 2022' enfrentará sua última semana de competição a partir de terça-feira, como parte de uma competição na qual participaram 3.500 cavalos e 750 cavaleiros de cinquenta nacionalidades diferentes. Na terça-feira, cavalos jovens de cinco, seis e sete anos terão uma última chance de somar os sete zeros que os qualificariam para as finais que serão realizadas na próxima quarta-feira. CHEFE 1011383 jsb/sáb