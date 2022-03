Beber água da chuva e comer pombos de rua, a vida fechada de Mariupol

Odessa (Ucrânia), 20 Mar A jovem Galyna Balabanova passou as últimas três semanas de cerco em sua cidade natal, Mariupol, no sudeste da Ucrânia, onde seus vizinhos vieram coletar água da chuva e cozinhar pombos que encontraram nas ruas para sobreviver ao cerco das tropas russas no ausência de suprimentos básicos. “Os vizinhos se uniram e habilitaram os porões como abrigos. Agora eles coletam água da chuva e cozinham pombos e outros animais em fogueiras para sobreviver. Quase não há medicamentos na cidade”, diz Balabanova à Efe em uma conversa telefônica. Mariupol, uma cidade de meio milhão de habitantes, é uma das mais atingidas neste conflito e quase 70 por cento das casas da cidade foram danificadas pelo bombardeio, de acordo com as autoridades municipais. DEIXAR MARIUPOL Balabanova conseguiu deixar Mariupol em 16 de março, no mesmo dia em que as autoridades ucranianas acusaram as autoridades russas de atacar o Teatro de Drama da cidade, onde centenas de pessoas estavam escondidas no abrigo antiaéreo do prédio. “Na época do bombardeio do teatro, eu estava saindo da cidade e acabei de ouvir. Nos arredores da cidade, do corredor (humanitário). Dava para ver perfeitamente como a cidade estava sendo atacada de todas as direções e por todos os meios possíveis”, diz. A jovem usou um dos corredores humanitários montados para evacuar a cidade, mas essas etapas foram atacadas. “Milagrosamente, não levamos um tiro. A partir desse momento, continuamos em nosso transporte privado e não usamos o corredor oficial, por nossa conta e risco. Ao longo do caminho, havia mais de 20 postos de controle para homens em uniformes russos que inspecionavam o carro a cada 500 metros. Queríamos chorar de impotência, porque estávamos deixando a família e os amigos para trás na cidade”, conta. Autoridades ucranianas têm aberto corredores humanitários para evacuar civis de algumas das cidades mais importantes do país atacadas por russos, mas a de Mariupol está virtualmente bloqueada, algo que líderes mundiais e organizações internacionais estão pedindo para serem resolvidos para deixar seus vizinhos fugirem . Como disse ontem a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, “nem todos os corredores humanitários estão funcionando”, observando que pelo menos 4.100 pessoas já conseguiram deixar Mariupol, incluindo quase 1.200 crianças. “Na cidade eu vi os russos, mas apenas de longe, já que no momento da minha partida o centro da cidade ainda não havia sido ocupado. Eu vi seus carros, veículos de combate e tanques. Também os vi em postos de controle fora da cidade, onde tentaram torturar psicologicamente aqueles que saíram da cidade, mostrando sua pseudo-força”, conta. OS PIORES MOMENTOS Balabanova é uma das milhares de pessoas que conseguiram fugir de Mariupol, onde os suprimentos de água e alimentos estão acabando e a ajuda humanitária dificilmente foi permitida neste momento, de acordo com o Programa Alimentar Mundial da ONU. “Mariupol foi submetido a ataques de artilharia, aviação e tanques de hora em hora. Todas as ruas, sem exceção, e a maioria das casas são destruídas (...) Fábricas, onde estavam localizados mais de 15 abrigos, eram atacadas todos os dias”, diz. E não apenas esses edifícios, mas também escolas e hospitais, já que as autoridades ucranianas acusaram Moscou de bombardear um hospital infantil há mais de uma semana, resultando em três mortes, duas delas menores. No entanto, a Rússia negou estar por trás dessa ação em uma cidade onde mais de 1.200 pessoas já morreram desde o início da invasão, de acordo com as autoridades municipais. “Os piores momentos foram quando havia seis aviões ao mesmo tempo circulando a cidade e realizando ataques contínuos. Tenho medo de pensar em como será a situação lá hoje”, explica. Entre suas trágicas experiências na cidade, Balabanova conta que pessoas vinham até ela e sua família dos bairros mais distantes para pedir ajuda. “Eles se perguntaram onde as autoridades, o prefeito e até a funerária haviam entrado. Eles se perguntavam por que agora tinham que enterrar seus entes queridos em seus próprios jardins”, diz. Mas, para ela, os momentos mais difíceis são agora, como ela vive impotente na situação: “Agora que estou fora de perigo e não posso ajudar aqueles que me escrevem pedindo que eu tire seus entes queridos de Mariupol sitiada ou mesmo traga água e pão para eles”. “Eles não se limitaram a sitiar a cidade, mas decidiram limpá-la da face da terra”, conclui. Isaac Joseph Martin