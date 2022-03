Austrália proíbe a exportação de minérios de alumínio para a Rússia

Sydney, Austrália, 20 Mar O governo australiano anunciou no domingo a proibição imediata da exportação para a Rússia de minérios de alumínio, incluindo alumina e bauxita, e prometeu enviar mais armas e assistência humanitária para a Ucrânia. A proibição de exportação visa afetar a produção de alumínio na Rússia, que depende da Austrália para 20 por cento de sua alumina, de acordo com um comunicado divulgado pelo primeiro-ministro Scott Morrison, juntamente com outros ministérios. Esta nova rodada de sanções contra Moscou ocorre depois que Camberra impôs medidas na sexta-feira contra o oligarca Oleg Deripaska, presidente da empresa russa de alumínio Rusal, que detém uma participação de 20 por cento na refinaria Queensland Alumina Limited em Gladstone, leste da Austrália. Na semana passada, a gigante mineradora anglo-australiana Rio Tinto, parceira majoritária da refinaria, prometeu cortar todos os laços comerciais com empresas russas. Morrison disse que seu governo está trabalhando com parceiros internacionais para “colocar custo máximo, pressão máxima sobre o regime do (presidente russo Vladimir) Putin para se retirar da Ucrânia”, referindo-se à invasão de tropas russas que levou a uma guerra no país europeu. O presidente também anunciou o envio para a Ucrânia de 70.000 toneladas de carvão térmico e um aumento de 30 milhões de dólares australianos (22,3 milhões de dólares americanos ou 20,1 milhões de euros) para assistência humanitária. O país oceânico também aumentará sua contribuição de materiais de assistência militar defensiva para a Ucrânia, incluindo munições e coletes à prova de balas, no valor de 21 milhões de dólares australianos (15,6 milhões de dólares americanos ou 14,1 milhões de euros). A Austrália, que já enviou ajuda letal e humanitária à Ucrânia, impôs sanções contra 33 entidades, incluindo a maior parte do setor bancário da Rússia e todas as entidades responsáveis pela dívida soberana, e proibiu viagens para cerca de 443 pessoas, incluindo o presidente Putin e outros comandantes seniores russos e oligarcas, bem como membros do Executivo e das Forças Armadas da Bielorrússia. CHEFE aus-nc/ics