Ancara diz que Moscou e Kiev estão “quase de acordo” em 4 de 6 questões

Viena, 20 Mar As negociações entre a Rússia e a Ucrânia para buscar uma saída para o conflito progrediram para chegar a “quase um acordo” sobre quatro das seis questões levantadas na mesa de negociações, conforme declarado pelo ministro das Relações Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu. Numa entrevista publicada este domingo pelo jornal Hürriyet, o chefe da diplomacia turca resumiu as conclusões que tirou das suas viagens a Moscovo e Lviv na semana passada, onde se encontrou com os seus homólogos russos e ucranianos, Sergey Lavrov e Dimitro Kuleba, respetivamente. “Há uma convergência nas posições de ambos os lados em questões importantes e críticas. Em particular, vemos que eles quase concordam com os quatro primeiros pontos. Algumas questões precisam ser decididas no nível de liderança”, disse Çavusoglu. O ministro garantiu que já houve um longo caminho nas conversações entre as delegações de ambos os lados, mas que a paz exigirá uma reunião ao mais alto nível, ou seja, entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o seu homólogo ucraniano, Volodymir Zelensky. No entanto, admitiu que era necessário um cessar-fogo de antemão, algo que Ancara considerou possível. “Se as partes não se afastarem de suas posições atuais, podemos dizer que temos esperança de um cessar-fogo. Existem canais abertos entre os líderes. Isso já é conhecido”, disse. “Se houver paz, se houver um acordo, eles definitivamente (Putin e Zelenski) se encontrarão. Eles não descartam essa possibilidade. Eles não têm uma atitude negativa sobre o encontro”, acrescentou. Çavusoglu não especificou sobre quais questões os delegados de Moscou e Kiev teriam avançado em suas negociações. Em uma entrevista recente com Hürriyet, Ibrahim Kalin, porta-voz do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, afirmou que as questões levantadas na mesa estão agrupadas em seis pontos, que ele listou da seguinte forma: “1- A neutralidade da Ucrânia (que não pode entrar na OTAN), 2- Desarmamento e garantias mútuas de segurança, 3- O processo que o lado russo chama de “desnazificação”, 4- “A remoção de obstáculos ao uso generalizado do russo na Ucrânia”, 5- “O status do Donbass” e 6- “O status da Crimeia”. Desde o início da crise, a Turquia, um importante parceiro da OTAN que tenta se manter neutra diante da invasão russa da Ucrânia, tem tentado mediar entre os dois países, uma vez que mantém importantes laços diplomáticos, políticos e econômicos com os dois países. Depois de sediar uma reunião de Lavrov e Kuleba em Antalya em 10 de março, Ancara também se ofereceu para organizar um encontro entre Putin e Zelinsky. “Até hoje, vemos que, em princípio, nenhum dos lados é contra (os dois líderes reunidos na Turquia)”, disse Çavusoglu, embora admitindo que atualmente existem “outros países também” com iniciativas semelhantes. “Em última análise, o que importa é que eles fiquem juntos. Isso acontece na Turquia ou em outro lugar”, frisou o ministro.