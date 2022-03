Alex Rins diz que"será um campeonato complicado” para uma grande igualdade

Lombok (Indonésia), 20 Mar O espanhol Alex Rins (Suzuki GSX RR), quinto no Grande Prémio de MotoGP da Indonésia, garantiu no final da corrida que este ano “será um campeonato difícil” por causa da grande igualdade que existe. “Vai ser assim durante todo o ano”, insistiu Rins, que explicou: “Estamos oitavo a dez pontos atrás do primeiro e isso não é nada, então vai ser complicado, vai ser um campeonato muito complicado, mas acho que podemos fazê-lo muito bem e agora, honestamente, há circuitos que eu gosto muito, como são a Argentina, que não estamos lá há muitos anos, depois do Texas; acho que pode ser um bom campeonato.” Alex Rins referiu-se aos problemas com o asfalto. “A verdade é que foi uma pena porque a pista é incrível, mas acho que a maioria dos pilotos não está nada feliz com o asfalto, com as pedras e, honestamente, foi uma sorte que estava na água porque depois da corrida de Moto3 eles começaram a subir na última curva, havia pedaços de asfalto faltando e foi complicado e, de fato, quando a corrida acabou e eu tirei meu macacão de couro e todo o meu peito estava cheio de 'seixos' pretos”. “Foi difícil, com condições muito difíceis e felizmente estava úmido e não seco, mas não deveríamos estar nessa situação. Somos pilotos de MotoGP, mas este campeonato não deveria estar nesta situação, embora não houvesse outro, eles fizeram tudo o que podiam com o ressurgimento do circuito, mas não foi suficiente e pronto”, explicou o piloto da Suzuki. “Felizmente, conseguimos começar, apesar das condições climáticas. Tentei fazer tudo o que pude para terminar no pódio, com um bom começo, tentando alcançar Miller, que estava em segundo ou terceiro, não sei, e tentei puxar ao máximo, mas tive uma série de momentos difíceis com a frente da moto e pensei 'ok Alex, tente ir um pouco mais suave' e depois quando Zarco vi que ambos tinham mais tração do que eu e é por isso que tentei lidar com a situação da melhor maneira possível com a moto, mas não conseguimos aproveitar a oportunidade.” CHEFE JLL/EA