A invasão russa da Ucrânia pode se aproximar de um impasse

Miembros del servicio de las tropas prorrusas en uniformes sin insignias conducen un vehículo blindado con la letra "Z" pintada en él en la ciudad de Volnovakha, controlada por los separatistas, durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la región de Donetsk, Ucrania, el 11 de marzo de 2022. REUTERS/ Alejandro Ermochenko

A tentativa da Rússia de conquistar a Ucrânia pode estar caminhando para um impasse, já que pesadas baixas e perdas de equipamentos afetam as forças russas que estão despreparadas e até agora não conseguiram atingir nenhum de seus objetivos iniciais, disseram autoridades ocidentais e especialistas militares.

As linhas de frente mudaram pouco em mais de uma semana. Os russos estão sendo mortos ou feridos a uma taxa de até 1.000 por dia , de acordo com estimativas da inteligência ocidental.

Vídeos de tanques queimados e comboios abandonados são constantemente transmitidos em contas de mídia social ucranianas, junto com imagens de soldados russos mortos, soldados russos se rendendo, soldados russos famintos roubando galinhas de fazendeiros locais e, cada vez mais, os corpos despedaçados de civis ucranianos que são mortos em ataques de mísseis e artilharia.

A ferocidade do ataque russo só se intensificou à medida que o progresso diminuiu, com a Rússia substituindo o duro bombardeio de populações civis pelo progresso no campo de batalha. Ucranianos que vivem todos os dias em cidades cercadas, ou parcialmente cercadas, por tropas russas estão pagando o preço de um esforço de guerra que começou a dar errado nas primeiras horas.

Mas, na ausência de progressos substanciais no terreno e dada a magnitude das perdas infligidas às suas fileiras, a campanha militar da Rússia poderá em breve se tornar insustentável, com as tropas incapazes de avançar porque não têm mão de obra, suprimentos e munições suficientes, dizem analistas e autoridades.

As próximas duas semanas podem ser críticas para determinar o resultado de toda a guerra, dizem eles. A menos que a Rússia possa melhorar rapidamente suas linhas de abastecimento, trazer reforços e reforçar o declínio do moral das tropas no terreno, seus objetivos podem se tornar impossíveis de alcançar.

“Não acho que as forças ucranianas possam expulsar as forças russas da Ucrânia, mas também não acho que as forças russas possam tirar muito mais da Ucrânia”, disse Rob Lee, ex-fuzileiro naval dos EUA que agora é membro sênior do Foreign Policy Research Institute.

Uma avaliação realizada no sábado pelo Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) foi além. “As forças ucranianas derrotaram a campanha inicial desta guerra”, disse. O conflito, disse, chegou agora a “um impasse”.

Os eventos no campo de batalha ainda podem se inclinar em uma direção diferente: por exemplo, se os russos conseguirem capturar a cidade sitiada e desesperada de Mariupol, liberando suas forças para reforçar sua ofensiva em outro lugar.

Mas em um artigo amplamente compartilhado nesta semana, um general aposentado dos EUA e um estudioso militar europeu argumentam que a força russa está perto de atingir o que os estrategistas militares chamam de “ponto alto” de sua ofensiva, o que significa que terá atingido os limites de sua capacidade de travar a guerra que tem Eu decidi continuar.

“A guerra russa de conquista na Ucrânia está agora entrando em uma fase crítica; uma corrida para alcançar o clímax da capacidade ofensiva da Rússia e da capacidade defensiva da Ucrânia”, escreveram o tenente-general aposentado Ben Hodges e Julian Lindley-French, que preside Alphen, um think tank na Holanda. Eles defendem um esforço sustentado dos Estados Unidos e de seus aliados para fornecer suprimentos militares à Ucrânia, na esperança de que as forças ucranianas possam aproveitar essa “janela de oportunidade” para garantir concessões na mesa de negociações.

“Acho que a Rússia não tem tempo, mão de obra ou munição para sustentar o que está fazendo agora”, disse Hodges, que agora trabalha no Center for European Policy Analysis, com sede em Washington, em uma entrevista. A avaliação pressupõe, diz ele, que o Ocidente continua a aumentar o apoio militar à Ucrânia, permitindo que as forças ucranianas acompanhem o ritmo de sua resistência.

O exército russo ainda tem uma superioridade esmagadora em termos de número e equipamento em comparação com o exército ucraniano menor e menos armado. A Rússia ainda pode mudar a luta se for capaz de reabastecer sua mão de obra e suprimentos, alertou Lindley-French.

“Seria um grande erro pensar que a Rússia não pode sustentar essa guerra”, disse. “Agora eles não podem, mas poderiam consertar” ajustando as táticas e trazendo reforços.

No entanto, acrescentou, “a menos que os russos possam realmente melhorar seu jogo e começar a girar formações [de tropas] na linha de frente, essa força em particular enfrenta um problema”.

Autoridades norte-americanas se recusam a fazer previsões públicas sobre o curso da guerra, mas dizem que há indícios claros de que os russos estão lutando para manter as forças existentes que possuem e estão lutando para encontrar reforços e resolver suas dificuldades logísticas.

Soldados ucranianos caminham ao lado de um veículo danificado, no local de um combate com tropas russas, depois que a Rússia lançou uma grande operação militar contra a Ucrânia, em Kiev, Ucrânia. 26 de fevereiro de 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Os apelos à China por assistência militar, uma tentativa até então malsucedida de recrutar sírios e falar sobre trazer reforços de outras partes da Rússia e do território separatista da Ossétia do Sul na Geórgia ainda não produziram evidências de que novas tropas estão a caminho.

“O próprio fato de eles estarem falando sobre reabastecimento e recursos diz que eles estão começando a se preocupar”, disse um alto funcionário do Departamento de Defesa dos EUA, que falou sob condição de anonimato para discutir questões delicadas.

“É extraordinário, depois de três semanas, eles ainda têm esses mesmos problemas logísticos e de sustentação, e estão considerando maneiras adicionais de superar essa escassez fora da Ucrânia”, acrescentou o funcionário.

As tropas russas que inicialmente invadiram a Ucrânia de pelo menos quatro direções esperavam ser recebidas como libertadoras e não estavam prontas para uma longa luta, dizem autoridades e especialistas. Em vez disso, os russos encontraram uma resistência feroz e agora estão espalhados em várias frentes, atolados em cercos intensivos em mão-de-obra e sem linhas de abastecimento previamente planejadas para sustentar uma guerra prolongada, dizem autoridades e especialistas.

O mapa atual do campo de batalha aponta para a escala das dificuldades, disse Lee.

Ficou claro pela forma como as forças russas se moveram nas primeiras horas da guerra, disse ele, que seus principais objetivos eram tomar Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, unir a região ocupada de Donbass com a cidade portuária de Odessa ao longo do sul da Ucrânia e, o mais importante, capturar a capital Kiev com um avanço relâmpago do norte.

Mais de três semanas depois, as tropas russas ainda não alcançaram nenhum desses objetivos.

Eles não conseguiram cercar completamente a cidade de Kharkiv, no nordeste, apesar de estar a apenas alguns quilômetros da fronteira russa. Seu esforço para tomar a cidade portuária de Odessa foi interrompido pela feroz resistência ucraniana às portas de Mykolaiv. Seu esforço para unir o território anexado à Rússia da Crimeia foi engolfado pelo cerco cada vez mais sangrento em Mariupol.

Os russos têm feito progressos no leste, nas províncias de Luhansk e Donetsk, que a Rússia reconheceu como repúblicas independentes na véspera da guerra e que foram parcialmente ocupadas por forças apoiadas pela Rússia desde 2014. Mas esses avanços ficam aquém do ambicioso objetivo inicial da invasão.

O corpo de um militar russo está perto de veículos militares russos destruídos na beira da estrada nos arredores de Kharkiv em 26 de fevereiro de 2022, após a invasão russa da Ucrânia. - As forças ucranianas repeliram um ataque russo a Kiev, mas “grupos de sabotagem” se infiltraram na capital, disseram autoridades em fevereiro 26, uma vez que a Ucrânia relatou 198 mortes de civis, incluindo crianças, após a invasão da Rússia. Um desafiador presidente ucraniano Volodymyr Zelensky jurou que seu país pró-ocidental nunca cederia ao Kremlin, mesmo quando a Rússia disse ter disparado mísseis de cruzeiro contra alvos militares. (Foto de Sergey BOBOK/AFP)

As esperanças dos russos de cercar Kiev, muito menos capturá-la, estão começando a desaparecer, disse Lee. As forças russas continuam presas a cerca de 15 milhas fora da cidade e, embora as autoridades norte-americanas digam que a Rússia está movendo as forças da retaguarda para a frente em antecipação a um novo impulso na capital, a linha de frente não se moveu.

Enquanto isso, os russos estão morrendo a um ritmo cada vez mais insustentável, disse Lee. Embora a Rússia ainda tenha vastas reservas de mão de obra, ela já comprometeu a maioria de suas forças prontas para o combate, e é quase certo que elas arcam com o peso das baixas, disse ele.

Não há baixas confirmadas, e a Rússia não atualizou o número de 498 mortos que anunciou uma semana após o início da guerra. Mas dos 168 grupos de batalhões táticos do exército russo, 120 já estão lutando no terreno, o que representa cerca de 100.000 soldados do total de 190.000 enviados para a Ucrânia. Isso significa que a Rússia já comprometeu 75% de sua força pronta para o combate, dizem autoridades norte-americanas.

As estimativas da inteligência ocidental dizem que pelo menos 7.000 russos provavelmente foram mortos e até 20.000 feridos, e supondo que as forças de combate sejam as mais atingidas, isso pode significar que até um terço da principal força de combate está fora de ação, disse Lee.

“Essa é uma grande perda, e não pode ser facilmente substituída”, disse. A Rússia pode trazer novos recrutas ou chamar mais reservistas, mas isso vai diluir as capacidades da força em geral, “e isso não é do interesse da Rússia”, disse.

As forças ucranianas também sofreram baixas, embora não se saiba publicamente quantas porque também não publicaram nenhum número. Quanto mais a guerra continuar, mais perigosa será sua posição e maiores serão as chances de a Rússia superar seus erros iniciais , disse Jack Watling, do Royal United Services Institute, com sede em Londres.

Mas, observou, as forças ucranianas parecem permanecer altamente motivadas, enquanto há sinais claros de que a moral continua diminuindo entre as tropas russas, disse ele. As forças russas continuam a se render, abandonar seus veículos e dar poucos sinais de iniciativa nas áreas que controlam, sinais “de que esta não é uma força bem motivada”, disse.

À medida que as capacidades ofensivas da Rússia diminuem, o risco de aumentar as baixas civis é alto. O impasse provavelmente se tornará “muito violento e sangrento”, disse a avaliação do ISW, porque as tropas russas são mais propensas a depender de cidades bombardeadas para exercer pressão.

Há sinais de que a Rússia está ficando sem mísseis de precisão, dizem autoridades norte-americanas, o que significa que as forças russas também recorrerão cada vez mais ao uso das chamadas bombas idiotas lançadas indiscriminadamente em áreas civis em um esforço para subjugá-las.

É improvável que a Ucrânia tenha a capacidade de expulsar a Rússia do território que tomou até agora, dizem autoridades e analistas. Mas as dificuldades atuais enfrentadas pelos russos abrem a possibilidade de que os ucranianos possam, pelo menos, travá-los, pressionando a Rússia a aceitar uma solução negociada.

A principal questão já passou de quanto tempo levaria para os russos conquistarem a Ucrânia para “a Ucrânia pode lutar contra a Rússia até parar?” , disse um oficial ocidental que falou sob condição de anonimato. “Eles estão indo muito bem agora.”

“As próximas duas semanas serão bastante decisivas”, disse Watling. A guerra não terminará em duas semanas, previu ele, e todos os sinais de Moscou sugerem que os russos são mais propensos a dobrar em vez de cair, tornando a guerra mais letal para os ucranianos, mesmo que prossiga em um ritmo mais lento.

“As chances são muito a favor dos russos. Essa é a sua guerra a perder. A razão pela qual eles não estão alcançando seu objetivo é em grande parte por causa de sua própria incompetência, sua falta de coordenação”, disse.

“O que isso realmente se resume é se os russos vão agir juntos.”

(c) 2022, The Washington Post

