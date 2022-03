Lombok (Indonésia), 20 Mar A corrida de MotoGP do Grande Prémio da Indonésia foi remarcada para 16:15 hora local (8:15 GMT), à medida que as condições meteorológicas começam a melhorar na área do circuito de Mandalika, o local da corrida, com a presença do presidente indonésio Joko Widodo e conta com a presença de cerca de 63, 000 espectadores que não saíram de suas posições, apesar da forte chuva que caiu por alguns minutos. CHEFE JLL/EA