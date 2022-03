Verstappen dominou o último julgamento; Checo, terceiro; Sainz quinto e Alonso, no dia 16

Escrita esportiva, 19 Mar O holandês Max Verstappen (Red Bull), o último campeão mundial de Fórmula 1, estabeleceu sábado o tempo mais rápido na terceira e última sessão de treinamento livre para o Grande Prêmio do Bahrein, o primeiro da Copa do Mundo, realizada no circuito de Sakhir; em que seu companheiro de equipe mexicano Sergio Pérez marcou o terceiro contrarrelógio; e os espanhóis Carlos Sainz (Ferrari) e Fernando Alonso (Alpine) o quinto e décimo sexto, respectivamente. Na melhor das suas 14 voltas, o jovem craque holandês percorreu os 5.412 metros da pista do Bahrein, com o pneu macio, em um minuto, 32 segundos e 544 milésimos, apenas 96 a menos que o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e com 247 em 'Checo', que completou 19 voltas e marcou a terceira vez do último julgamento. O madrileno Sainz, que repetiu o traçado da pista fora de Manama 19 vezes, virou 1:33 .053 e ficou - como os anteriores, com um pneu macio - meio segundo atrás de Verstappen. O bicampeão mundial asturiano, que deu catorze voltas neste último julgamento sem importância — durante o dia, ao contrário da qualificação e da corrida, que será disputada à noite e com luz artificial — definiu o seu tempo com o composto do meio e investiu dois segundos e 84 milésimos a mais do que o novo ídolo do Países Baixos. O inglês Lewis Hamilton (Mercedes), sete vezes campeão mundial que teve que se contentar com o vice-campeão no ano passado, marcou a sexta vez do último estilo livre em Sakhir, 577 milésimos atrás do piloto que o destronou. Seu novo parceiro, seu compatriota George Russell, ficou em quarto lugar, 391 milésimos atrás de Verstappen, em um treinamento que terminou com 22 graus Celsius ambiente e 34 graus Celsius no asfalto. A sessão de qualificação, que ordenará a grelha de largada da corrida deste domingo - agendada para 57 voltas, para completar um percurso de 308,2 quilómetros - será realizada a partir das seis da tarde (quatro da tarde no horário continental espanhol: 15:00 GMT). CHEFE arh