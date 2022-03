Uruguai registra 1.863 novos casos de covid-19 e sete mortes

Montevidéu, 18 Mar Uruguai registrou nesta sexta-feira 1.863 novas infecções de covid-19 em um dia em que sete pessoas com diagnóstico de coronavírus SARS-CoV-2 morreram, de acordo com o relatório diário do Sistema Nacional de Emergência (Sinae). Das 12.220 análises realizadas durante o dia, 1.863 apresentaram resultados positivos, de modo que o Uruguai atingiu um número acumulado de 872.938 casos desde a declaração de emergência sanitária no país sul-americano devido ao aparecimento dos primeiros casos em 13 de março de 2020. Desse total, 10.196 são pessoas que sofrem da doença e 52 delas estão em centros de terapia intensiva (CTI). Por outro lado, neste dia houve sete vítimas mortais, pelo que o número total de mortes por covid-19 aumentou para 7.127. O Uruguai enfrenta sua segunda onda de covid-19 depois que a chegada da variante omicron do coronavírus SARS-CoV-2 foi detectada em dezembro, o que aumentou o número de infecções e mortes pela doença. Em relação à vacinação, de acordo com o monitor web desenvolvido pelo Ministério da Saúde Pública (MSP) até as 19.22 horas (22.22 GMT) desta sexta-feira 2.825.439 pessoas (79,75% da população) completaram seu cronograma de imunização das empresas farmacêuticas chinesas Sinovac, anglo-sueca AstraZeneca e American Pfizer com duas doses. Além disso, 142.970 pessoas foram inoculadas apenas com a primeira dose, enquanto 2.12.675 receberam uma dose de reforço.