Uribe: “Não posso aceitar” o resultado das eleições legislativas colombianas

Bogotá, 19 Mar O ex-presidente colombiano Álvaro Uribe, fundador do partido Centro Democrático, disse no sábado que “o resultado” das eleições legislativas “não pode ser aceito” após a publicação ontem da contagem oficial do Senado que causou polêmica no país. Uribe, cujo partido tinha 54.608 votos restantes na votação, criticou o fato de que o Pacto Histórico de esquerda tinha quase 400.000 votos adicionados aos anunciados no domingo após o encerramento da votação, bem como os inúmeros erros encontrados nos formulários E-14, onde os júris eleitorais registram votos. “Essas eleições deixam toda desconfiança. E-14 cheio de pregos, emendas, assinaturas incompatíveis. Soma-se às inconsistências o voto esmagador do Petrismo (o Pacto Histórico) nas zonas de tráfico de drogas. Esse resultado não pode ser aceito”, disse o ex-presidente, que governou a Colômbia entre 2002 e 2010, no Twitter. Os E-14 aos quais Uribe se refere são os formulários que os júris votantes devem preencher assim que terminarem de contar os votos após as eleições e também são a base para os resultados da pré-contagem. A contagem preliminar de domingo deu ao Pacto Histórico 2.302.847 votos no Senado, enquanto os resultados oficiais publicados pelo secretário na sexta-feira, com 97% contados, atribuíram 2.692.999, ou 390.152 votos a mais, sendo o partido com a maior diferença entre as duas figuras. As projeções mostram que, com este resultado, o Pacto Histórico pode ganhar 19 assentos na Câmara Alta, três a mais do que os ganhos na pré-contagem de domingo e subtrairia um assento do Partido Conservador, que ficaria com 15; o Centro Democrático governante e a Aliança Verde-Esperanza Center Coalition, que cairia para 13 cada. É por isso que o Centro Democrata disse em comunicado na sexta-feira que a situação de incerteza gerada pela imprecisão dos resultados publicados até à data pelo cartório, é “inaceitável”, a entidade que organiza as eleições. “A inclusão de 948.283 votos (de todos os partidos) na fase de contagem vai além da variação entre pré-contagem e contagem, que historicamente foi de 0,5% e que nesta ocasião é superior a 7%”, disse o partido Uribista. CRÍTICAS AO CARTÓRIO E NOVA RECONTAGEM O principal alvo de críticas ao ocorrido é o registrador nacional, Alexander Vega, cuja renúncia é solicitada por representantes de vários setores do espectro político colombiano. “Seja porque foi incompetente ou porque houve alterações realmente graves nos resultados do Congresso, o registrador (...) deve renunciar. As eleições presidenciais precisam de um registrador ad hoc e ajustes a serem feitos o mais rápido possível”, disse Catherine Juvinao, representante eleita da Câmara do partido Aliança Verde. Gustavo Bolívar, que esteve no topo da lista do Pacto Histórico ao Senado e que com o triunfo manterá o assento que tem no Congresso, disse que o Uribismo está implicando que a esquerda é autora de “fraude”, pela qual pediu ao cartório que reconte os votos. “O Centro Democrático vem semeando joio que a fraude vem de nós (...) Vamos pedir a todos os partidos do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) que, por favor, ordenem a abertura de todas as urnas para que todos os votos sejam contados novamente”, disse Bolívar, que disse que o Pacto Histórico aceitará o resultado de uma possível recontagem.