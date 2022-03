Ucayali: NPP capturou e destruiu um narcoavião boliviano em pista de pouso clandestina

Neste sábado, 19 de março, a Polícia Nacional Peruana (PNP) capturou um avião da Bolívia que era usado para transportar drogas. O veículo havia sido abandonado em uma pista de pouso clandestina construída no distrito de Curimana, na província de Padre Abad, região de Ucayali.

A polícia localizou o navio graças ao extenso trabalho de inteligência realizado pela Divisão de Investigações Especiais (Divinesp) e pelo Departamento de Investigações Especiais (Depinesp) de Dirandro de Pucallpa.

Mas o veículo aéreo não foi completamente abandonado. Havia um grupo de pessoas armadas vigiando o local, que, ao perceberem a presença dos agentes do PNP, escaparam aproveitando a densa floresta. Eles fugiram com a ajuda de dois barcos com motores chamados “pequeno-pequeno”. Foi relatado que eles poderiam ser membros de uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas.

A polícia assumiu o controle do local e descobriu que o avião era um modelo Cessna, registrado CP-1832. Além disso, foi detalhado que ele tinha falhas na hélice e no trem de pouso dianteiro que não podiam ser reparadas. Portanto, eles começaram a destruí-lo.

USADO PARA TRÁFICO DE DROGAS

Graças à inteligência, o PNP soube que esse navio poderia ter sido usado para coletar cerca de 350 quilos de drogas pertencente a uma máfia do tráfico de drogas que opera na área. Além disso, poderia ter sido usado para transportar o medicamento para o exterior.

A intervenção contou com o apoio de tropas da Divisão de Manobra Contra o Tráfico Ilícito de Drogas (Divmctid) e da Diretoria de Aviação Policial (Diravpol) de Pucallpa. O promotor provincial da Segunda Promotoria Especializada para Crimes de Tráfico de Drogas, Getulio Fausto Córdova Cuellar, também participou.

Alfonso Chávarry, Ministro do Interior. | Foto: Andina.

ALFONSO CHAVARRY NEGOU TER QUEIXAS DE TRÁFICO DE DROGAS: “DEIXE-ME TRABALHAR!”

O Ministro do Interior, Alfonso Chávarry, serviu como chefe da região policial de Cajamarca e foi acusado de uma série de denúncias. No entanto, poucos dias após assumir o cargo, ele negou categoricamente qualquer queixa de tráfico de drogas.

“Eu tenho que lhe dizer que se eu estivesse manchado ou tivesse um registro, eu não teria me candidatado a essa posição. Tenho trabalhado na Sucamec e em outras entidades, não tenho pena por tráfico de drogas, por favor, eles estão me prejudicando nesse sentido”, disse o ministro.

Ele disse que tem mais de 30 parabéns pela ordem da Polícia Nacional peruana quando atuou na luta contra o narcotráfico, o terrorismo e o crime.

Ele também descartou que tenha quaisquer alegações ou acusações de tráfico de drogas. “Isso é algo delicado, já relatei esses casos de tráfico de drogas, fiz operações, capturei criminosos, traficantes de drogas, apreendemos drogas, nunca nos envolvemos nisso”, disse.

Chavarry disse que vai rever essa acusação sobre tráfico de drogas, e aqueles que dizem que ele tem uma queixa, ele vai pedir que eles provem isso. “Deixe-me trabalhar! A imprensa sempre me apoiou, desde antes eu trabalhei com muitos de vocês”, disse.

Sobre as alegações de abuso de autoridade, o ministro destacou que isso é possível, porque o policial operacional, que trabalha na rua, está sujeito a reclamações, críticas e várias coisas. “Eu tive queixas, mas em nenhum momento fui condenado. Não tenho nenhum, não estou manchado”, disse.

Ele também se referiu à questão das promoções, e garantiu que apoiará sua equipe, quem é a base e quem tira a sujeira, o bom policial, aquele que trabalha na parte operacional, vou até dar promoções a ele, prometeu.