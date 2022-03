“True Detective” terá uma quarta temporada na HBO

Já se passaram três anos antes do grande retorno de True Detective, a antologia televisiva do gênero policial que é transmitido em arquivo da HBO. Na história da série, Matthew McConaughey e Woody Harrelson estrelaram a primeira temporada; Colin Farrell e Rachel McAdams desempenharam os papéis centrais da segunda; e o terceiro fez de Mahershala Ali o primeiro detetive negro visto nesta ficção.

Segundo o The Hollywood Reporter, o criador desse universo policial, Nic Pizzolatto, não se envolverá desta vez e o roteiro caberá ao cineasta mexicano Issa López (Eles Voltam e Tudo de Ruim). Ela dividirá a produção executiva com Barry Jenkins, o diretor que ganhou os Oscars por Moonlight . O projeto para os próximos capítulos está em desenvolvimento e López será responsável por dirigir o piloto. Pizzolatto poderia ter apenas um papel como produtor executivo mesmo não estando ligado à produção.

A história original, criada por Nic Pizzolatto, foi imediatamente aclamada pela crítica. (HBO Max)

Em janeiro de 2020, o showrunner realizou reuniões com executivos da HBO e garantiu que eles concordaram que era melhor que todos seguissem caminhos separados. No que diz respeito à saída do roteirista e produtor americano, a casa de televisão ficou encarregada de todos os direitos do drama e, com ele, recebeu todo o poder de escolher uma equipe inteiramente nova de escritores e produtores para explorar outras perspectivas do universo policial e do crime.

A temporada original rendeu a True Detective um total de quatro indicações ao Emmy, e ele ganhou uma vitória em Melhor Direção de uma Série Dramática para Cary Joji Fukunaga. Após a terceira exibição, Ali foi considerado na categoria de Melhor Ator Principal em uma série limitada ou filme de televisão.

A segunda parcela também atraiu duas estrelas de cinema (Colin Farrell e Rachel McAdams), mas não alcançou o mesmo sucesso. (HBO Max)

Agora, será Jenkins quem está por trás desse retorno da produção à TV e com uma brilhante filmografia que a precede. Ele ganhou o maior reconhecimento da Hollywood Academy por seu filme Moonlight em 2017 e trabalhou ao lado da Prime Video para a série The Underground Railroad nos últimos anos.

A aclamada temporada que deu início a True Detective

McConaughey e Harrelson deram vida respectivamente a Rust Cohle e Martin Hart, dois detetives da Divisão de Investigações Criminais da Polícia do Estado da Louisiana que, em 1995, receberam um caso macabro do assassinato de uma mulher. Trilha após trilha, os agentes vão atrás da verdade através de detalhes que não eram conhecidos e visitando lugares que estavam ligados à vítima.

Em 2019, Mahershala Ali estrelou a terceira temporada que apresentou pela primeira vez os personagens principais afro-americanos. (HBO Max)

Todas as três temporadas de True Detective estão disponíveis para ver no catálogo da HBO Max .

