Timorenses vão às urnas para eleger o futuro presidente

Banguecoque, 19 Mar Cerca de 860 mil timorenses são chamados às urnas neste sábado para eleger o futuro presidente nas eleições com o maior número de candidatos realizados até à data nesta pequena e jovem nação. As assembleias de voto abriram às 07:00 (22.00 GMT de sexta-feira) e desde então registaram um “grande afluxo” de eleitores, disse à Efe o deputado europeu Domènec Ruiz Devesa, chefe da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia Timor-Leste 2022. “As escolas abriram normalmente. Não recebemos nenhum relatório de reclamações ou protestos. São eleições bem organizadas, com o material e o pessoal certos”, disse o político espanhol, que lidera esta missão com 20 equipes destacadas e que visitarão 150 escolas durante o dia. O veterano político e ganhador do Prémio Nobel da Paz José Ramos-Horta e o atual presidente, Francisco “Lu-Olo” Guterres, saem como os candidatos com mais opções para ocupar este cargo ao longo dos próximos cinco anos com menos prerrogativas do que o primeiro-ministro, mas que podem vetar leis e eleger o chefe da governo. Além desses dois candidatos, 14 outros candidatos também estão concorrendo, incluindo quatro mulheres e vários líderes estudantis iniciantes. As eleições são marcadas pelo voto dos jovens, quase 20% votarão pela primeira vez, o que, segundo analistas, poderá acabar com a hegemonia dessas figuras influentes que desempenharam um papel importante na resistência à brutal ocupação indonésia, entre 1975 e 1999. A nação mais jovem da Ásia, que conquistou a independência em 2002 após um breve período de administração pelas Nações Unidas, é também uma das melhores democracias do Sudeste Asiático, atrás apenas da Malásia no índice de democracia da The Economist Intelligence Unit. Timor Leste, que celebrará 20 anos de independência em 20 de maio, enfrenta altos níveis de pobreza e uma taxa preocupante de desemprego juvenil, agravada pelos efeitos econômicos negativos da pandemia. Os observadores da UE participaram em todos os ciclos eleitorais desde 2002. Ruiz Devesa destaca a “força” e o “progresso”, desde a independência, dessa “democracia jovem e vibrante em uma parte do mundo onde o modelo que compartilhamos não é esbanjado”. As assembleias de voto fecharão às 15.00 (5.00 GMT) e espera-se que esta noite ou domingo os primeiros resultados comecem a ser divulgados, o que não será oficial até a próxima semana. Se nenhum candidato obtiver 50% das cédulas, uma segunda rodada será realizada em 19 de abril entre os dois candidatos com o maior número de votos.