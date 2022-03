Stephanie Cayo: Foi assim que os usuários reagiram depois de assistir “Até nos encontrarmos novamente” na Netflix

“Até nos encontrarmos novamente”, o primeiro filme peruano produzido pela Netflix, já está disponível na plataforma de streaming. No mesmo dia de sua estreia, sexta-feira, 18 de março, os usuários não hesitaram em ver o filme estrelado por Stephanie Cayo e Maxi Iglesias e depois publicar suas primeiras impressões na rede social Twitter.

Mas primeiro um pouco de contexto. Lembre-se de que desde o dia do lançamento do trailer, o filme recebeu fortes críticas por ter como protagonista principal o membro da família Cayo. Embora muitos tenham destacado seu talento e beleza, outros consideraram que não era apropriado para o papel porque não tinha características andinas, já que o enredo se passa em Cusco.

A polêmica foi alimentada quando a revista Vogue a chamou de “atriz andina”, gerando todos os tipos de comentários no Twitter. Por causa disso, a artista nacional teve que se manifestar em sua plataforma para garantir que ela “não representa o andino mulher”. Além disso, o filme não pretende representar nenhum morador de Cusco, mas sim contar uma bela história de amor.

Por sua vez, o ator espanhol Maxi Iglesias não era estranho à polêmica e pediu aos usuários que esperassem para ver o filme antes de criticá-lo. “No Twitter, nunca há comentários positivos, de nada. Julgue uma vez que você tenha visto, para que você possa lançar uma crítica, uma ideia ou uma opinião sobre o que você viu”, disse na ocasião.

OS USUÁRIOS DÃO SUAS PRIMEIRAS IMPRESSÕES

Internautas que já viram a história de amor de Ariana e Salvador, a mesma que acontece em Cusco, não tiveram vergonha de criticar o filme no Twitter. As opiniões foram divididas e houve até um debate sobre se era realmente verdade que a palavra “adeus” não existe em Quechua, já que em uma das cenas É isso que o protagonista interpretado por Cayo garante.

“Dança, comida, cultura, belas paisagens, aventura, amor, Perú. Vale a pena ver”, “Eu já vi e me parece que cumpre o objetivo de entreter com belas paisagens e belas músicas”, “Acabei de ver e acabei me apaixonando pela trilha sonora. Sim, gostei”, foram alguns comentários a favor da fita da Netflix.

Foi assim que os usuários reagiram no Twitter.

CRÍTICAS DIFÍCEIS

Embora outros usuários concordassem que o trabalho fotográfico era a melhor parte do filme, muitos sentiram que isso não era suficiente para superar o descontentamento deixado pelo enredo e performances de Stephanie Cayo e Maxi Iglesias. Eles até criticaram a falta de realismo devido à baixa participação dos habitantes de Cusco.

“É suposto ser ambientado em Cusco e as pessoas estão dançando, festa?” , “Roteiro lento, enredo que não avança e recursos clichês”, “Todos os andinos têm papéis nos quais não falam”, “Antes do cinema peruano, o vencedor é Promperú”, foi o sentimento dos internautas.





ENREDO DE “ATÉ NOS ENCONTRARMOS NOVAMENTE”

De acordo com a descrição do serviço, o filme “contará a história de Salvador Campodónico, um empresário espanhol de sucesso cuja família possui a mais importante empresa hoteleira de toda a Espanha, que para a construção de seu primeiro projeto internacional escolherá pousar na frente de uma maravilha do mundo: Cusco, o umbigo do mundo. É aí que ela conhece Ariana, uma mochileira aventureira que vive uma vida completamente oposta à sua, livre de amarras, que ela amará e odiará à medida que se conhecerem. Eles conseguirão andar na mesma rota? O amor deles será suficiente para quebrar os paradigmas do adeus?”

COMO ASSISTIR “ATÉ NOS ENCONTRARMOS NOVAMENTE”?

Todos os interessados em assistir ao primeiro filme peruano produzido pela Netflix podem fazê-lo por meio da plataforma de streaming , sendo o único distribuidor da produção.

Além de Stephanie Cayo e Maxi Iglesias na liderança, o elenco também inclui Wendy Ramos, Vicente Vergara, Renata Flores, Mayella Lloclla, Carlos Carlin, Amiel Cayo, Anaí Padilla, Jely Reategui, Nicolás Galindo, entre outros.

