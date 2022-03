Spotify Colombia: as 10 músicas mais tocadas deste sábado, 19 de março

Desde os primeiros registros da história humana, o som e a música sempre estiveram presentes. Por ser uma linguagem universal, é capaz de ser compreendida e sentida por qualquer pessoa, independentemente de sua língua ou cultura. A

música tem a capacidade de conectar os indivíduos às suas emoções, se isso os faz sentir felicidade, nostalgia, tristeza e toda uma gama de sentimentos através de seus estilos ou gêneros amplos.

Nesse contexto, plataformas como o Spotify conseguiram tirar proveito disso e, por meio de seu amplo catálogo de músicas e artistas, posicionou-se no gosto dos usuários, que também têm a possibilidade de ouvir suas músicas favoritas por meio de aplicativos e até mesmo sem a necessidade de acesso para a internet.

No entanto, dada a grande variedade que o Spotify possui, pode ser fácil se perder em um setor que é atualizado rapidamente, então aqui está uma lista dos singles que neste sábado, 19 de março, são os mais tocados pelo público colombiano.

1. Mosteiro

2. Medal

“Medal” de Blessd, Justin Quiles e Lenny Tavárez faz muito sucesso entre os usuários desta plataforma, tendo acumulado 123.172 visualizações. Hoje ainda está na segunda posição.

3. MAMIII

4.

single mais recente de Jordan Ryan Castro já é visto como um novo clássico. “Jordan” entra hoje com um passo firme na lista de músicas mais ouvidas nesta plataforma de streaming. Atualmente, tem mais 108.332 visualizações.

5. Desesperado

Depois de acumular 104.908 visualizações, “Desperados” de Rauw Alejandro e Chencho Corleone permanece em quinto lugar.

6. Quem TV Remix

7. Desculpe BB:/(com Bad Bunny & Julieta Venegas)

8. Wasa Wasa

Reaping success é sinônimo de Ryan Castro. Portanto, não é de surpreender que sua nova produção, chamada “Wasa Wasa”, tenha estreado em oitavo lugar naquela ocasião. Quem mais poderia se orgulhar de ter 84.493 visualizações de primeira entrada?

9. O

mais novo de Yonaguni Bad Bunny, “Yonaguni”, vai direto para o nono lugar na lista de favoritos. Já foi reproduzido 83.933 vezes. O que o futuro reserva para ele?

10. 12x3

Na indústria da música, a Colômbia é um dos países mais difíceis de conquistar, mas aqueles que conseguem fazer isso têm garantidas as portas para o sucesso como esses artistas alcançaram. Lembre-se de que este top 10 é atualizado a cada 24 horas.

*Alguns sucessos não têm descrição porque a plataforma não a fornece.

A ascensão do Spotify

Fundada em 2006, a empresa sueca iniciou formalmente suas atividades na Europa em 7 de outubro de 2008 e gradualmente ganhou presença em todo o mundo, atualmente em 187 países e oferecendo música de mais de sete milhões de artistas.

Hoje, a plataforma de streaming tem acordos com as gravadoras Universal Music, Sony Music, EMI Music, Hollywood Records, Interscope Records, Warner Music, entre outras.

Sobre o tema podcasting, o Spotify anunciou em novembro de 2020 a compra e aquisição da plataforma de publicidade e podcast Megaphone por 235 milhões de dólares, que serviu para a monetização de áudios.

De acordo com números publicados pelo Spotify, em 2019 tinha 217 milhões de assinantes, que aumentaram para 345 milhões em 2020 e em 2021, apesar da pandemia, chegaram a 365 milhões de assinantes, dos quais quase 50% são clientes pagantes.

Como modelo, o Spotify propôs pagar aos artistas em seu catálogo um preço fixo por música ou álbum vendido e concede royalties com base no número de peças do artista na proporção do número total de músicas transmitidas, ao contrário de seus concorrentes, que pagam por vendas físicas ou downloads.

Além disso, 70% de sua receita total vai para detentores de direitos autorais, principalmente gravadoras, que pagam artistas com base em seus contratos individuais.

Deve-se notar que atualmente qualquer pessoa pode desfrutar do serviço Spotify gratuito, desde que você esteja disposto a aturar anúncios e restrições como não poder pular algumas músicas.

