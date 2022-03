Serdar Berdimuhammedov assume o cargo de novo presidente do Turcomenistão

Moscovo, 19 Mar O presidente eleito do Turcomenistão, Serdar Berdimhammedov, filho do ex-presidente Gurbanguli Berdimhammedov, assumiu a liderança da nação da Ásia Central este sábado, numa cerimónia solene em Ashgabat, segundo os meios de comunicação locais. “Hoje, na capital do Turcomenistão, no Palácio Rujiet (Espiritualidade) ocorreu a cerimônia solene da investidura do novo presidente do nosso país”, disse a agência local TDKH. Por sua vez, o site turkmenportal indicou que membros do Governo, do Conselho de Segurança do país e representantes do corpo diplomático, entre outros convidados, estiveram presentes no evento. O novo líder da república da Ásia Central foi empossado com uma mão na Constituição, prometendo “seguir rigorosamente” suas cláusulas e outras leis do país. A Comissão Eleitoral Central (CEC) do Turquemenistão informou na passada terça-feira que o vice-primeiro-ministro do Turcomenistão, Serdar Berdimuhammedov, candidato do Partido Democrata no poder, tinha sido “reconhecido presidente eleito” da antiga república soviética. Berdimuhammedov, de 40 anos, ganhou 72,97 por cento dos votos nas eleições presidenciais antecipadas realizadas no último sábado. Em segundo lugar ficou o vice-reitor da Universidade Estadual de Cultura Física e Esporte do Turcomenistão, Jidir Nunnaev, com 11,09 por cento dos votos, e em terceiro lugar, o vice-chefe da região de Maria, Agayan Bekmiradov, com 7,22 por cento. Nove candidatos concorreram ao cargo de presidente. As eleições presidenciais deveriam ser realizadas em 2024, mas há um mês o pai de Serdar Berdimuhammedov, eleito em 2017 por sete anos, anunciou a realização de eleições antecipadas no Turquemenistão, que justificou com o desejo de “abrir caminho para os jovens”. mos/amg