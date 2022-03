Sakkari quebra o sonho da dupla de Badosa em Indian Wells

David Villafranca Indian Wells (EUA), 18 Mar O idílio de Paula Badosa com Indian Wells terminou esta sexta-feira. A grega Maria Sakkari derrotou o atual campeão nas semifinais e, assim, quebrou o sonho da tenista espanhola, que aspirava a uma dupla histórica no torneio do deserto californiano. Em uma noite muito difícil para Badosa e na qual ele não estava nada confortável na pista, Sakkari, sexto no ranking da WTA, venceu 6-2, 4-6 e 6-1 em uma hora e 48 minutos. Desta forma, Martina Navratilova continuará por enquanto como a única a vencer duas vezes consecutivas em Indian Wells (1990 e 1991). Sakkari enfrentará o polonês Iga Swiatek, quarto no ranking mundial e que hoje venceu a romena Simona Halep por 7-6 (6) e 6-4 em uma hora e 49 minutos Badosa, sétimo na classificação da WTA, tinha passado o carretel até hoje mostrando enorme força com seu saque e sua jogada de baixo. Mas essas duas armas falharam com ele no período que antecedeu a final, já que Badosa foi enredado com 7 falhas duplas, ganhou apenas 56% de seus pontos com o primeiro saque e sofreu contra uma ala direita muito poderosa e agressiva do grego. Mais sólida na maior parte da partida, Sakkari também foi a primeira tenista no torneio a igualar a implantação física e perseverança de Badosa, duas de suas marcas registradas. Com esta derrota de Badosa, as opções de tênis espanhol neste Masters 1000 passam agora pelo empate masculino, onde Rafa Nadal e Carlos Alcaraz se enfrentarão por uma vaga na final de domingo no sábado. SAKKARI DOMINA A partida começou com turbulência: Sakkari perdeu seu saque após um golpe de sorte no filme de Badosa, enquanto a espanhola também sofreu uma “pausa” com um jogo em branco do grego para o resto (1-1). Sakkari logo se recuperou com sua direita muito perigosa, mas Badosa ainda estava com muito frio. Ao contrário de outras partidas em que do início ao fim foi uma pedra, Badosa teve muitos problemas para conseguir seu primeiro saque, cometeu 3 falhas duplas em seus dois primeiros turnos no saque e entregou uma nova “pausa” em um início preocupante (3-1). Badosa teve um 15-40 para retornar à partida, mas Sakkari, com grande determinação e determinação, resolveu esse problema para continuar liderando (4-1). Badosa estava procurando por sensações, mas sua firmeza no serviço não apareceu. Por outro lado, Sakkari foi muito apegada ao duelo, levantando o punho a cada ponto ganho, e ela coletou restos fabulosos com direitos e contratempos para a linha que confundiu Badosa. Sakkari dominou a partida com um poder fantástico da parte de trás da quadra e moveu uma Badosa que tentou de tudo e olhou para sua equipe com os braços em uma jarra procurando soluções. Ele não os encontrou em um primeiro set que Sakkari levou com uma nova “pausa” e autoridade incrível (6-2 em 35 minutos). ALTOS E BAIXOS ATÉ O FIM Badosa não havia perdido um set em todo o torneio, então a reação foi recuperar sua confiabilidade no saque, algo que ele conseguiu no início do segundo set (1-1). Com essa faísca, Badosa pareceu acordar, que começou a atirar mais forte, que agora jogou Sakkari para os ralis mais longos e que se reengajou no duelo com raiva quebrando o saque com um jogo em branco (1-2). A partida decorreu entre altos e baixos. Badosa perdeu o serviço novamente, com a mão direita de Sakkari que foi um verdadeiro tormento e outra falha dupla que o deixou desesperado, mas ele conseguiu outra “pausa” para continuar à frente (2-3). Ele finalmente consolidou essa quebra no seu melhor até então (2-4) e, compensando com sofrimento e ranger de dentes por sua falta de sucesso, Badosa se colocou à beira de levar o segundo set contra um Sakkari cada vez mais fracassado (3-5). Paradoxalmente, foi seu saque e seu direito, muito intermitente até então, que brilhou para dar-lhe o segundo set 4-6 após 42 minutos. Sakkari parecia tocado, mas se recuperou com um grande grito depois de vencer o saque no primeiro jogo do set final. A reunião foi movida por mudanças sutis de humor. Dois erros não forçados de Badosa o fizeram perder o saque e deu asas a Sakkari (2-0), mas o espanhol, com uma grande direita paralela, também quebrou o serviço ao grego e tomou ar (2-1). No entanto, o direito de destruição de Sakkari novamente deu-lhe uma nova pausa (3-1) em que no final acabou por ser o jogo-chave da partida. Depois de muitos balanços, Sakkari se refugiou na solidez de seu saque e finalmente acabou com o sonho de Badosa em Indian Wells. CHEFE dvp/ics (foto)