Russos e ucranianos visitam e apoiam compatriotas na fronteira de Tijuana

Tijuana (México), 18 de março Um grupo de russos e ucranianos que vivem nos Estados Unidos visitou a cidade fronteiriça mexicana de Tijuana nesta sexta-feira para apoiar as dezenas de compatriotas que chegaram recentemente a esta cidade para buscar asilo da guerra que seus países vêm mantendo. desde 24 de fevereiro. O grupo de aproximadamente 20 pessoas, a maioria jovens ligados à congregação cristã O Bom Samaritano, chegou pela primeira vez ao abrigo da Missão Mundial Ágape, com quem há mais de 15 anos trabalham juntos no trabalho humanitário. Eles então se mudaram para o porto fronteiriço de San Ysidro, onde mais de 30 pessoas, a maioria russos, montaram um pequeno acampamento onde passam a noite desde sexta-feira da semana passada, esperando para poder entrar nos Estados Unidos para pedir asilo. Adrey Danchuk, pastor da Igreja do Bom Samaritano, localizada em Sacramento, Califórnia, compartilhou com os refugiados que: “Estamos aqui para oferecer-lhes apoio moral diante da guerra que nossos países estão travando, somos irmãos”. Ele também lamentou que eles não pudessem entrar nos Estados Unidos para serem levados em conta como refugiados. “O povo russo é gente boa, o problema não é o povo, nem o povo, é a liderança que está sendo exercida. Vladimir Putin está destruindo nossas cidades, nossas cidades”, disse. O pastor Danchuk acrescentou que “é muito difícil” que seu povo “esteja experimentando isso, algumas pessoas estejam se escondendo, outras não tenham o suficiente para comer, é isso que está acontecendo” em seu povo ucraniano, “a guerra é terrível, mas só Deus pode mudar tudo isso”. Albert Rivera, diretor do abrigo da Missão Mundial Ágape, localizado a oeste de Tijuana, compartilhou que eles estão em busca conjunta de possibilidades para os refugiados obterem asilo e para que, enquanto estiverem em Tijuana, tenham as garantias de segurança e saúde. Uma das ações é que a congregação cristã estabeleça suas instalações domésticas para que possam enviar compromissos de imigração ao tribunal, uma exigência que as autoridades dos EUA pedem e onde também possam recebê-los quando puderem entrar. UM LUGAR PARA FICAR “Também estamos vendo a possibilidade de que eles tenham um lugar para ficar e estejam negociando com as autoridades norte-americanas para estabelecer um horário em que eles (migrantes) possam entrar e pedir asilo”, disse. Na quinta-feira, o diretor de cuidados aos migrantes de Tijuana, Enrique Lucero Vázquez, visitou o campo para informar aos refugiados que não poderiam estar lá e os convidou para ir a abrigos ou retornar aos hotéis. O funcionário expressou preocupação de que as autoridades norte-americanas possam fechar a passagem de pedestres devido a questões de segurança interna, porque estão bem no local onde centenas de pessoas atravessam diariamente para atividades de trabalho, negócios e escola. “É importante que eles vão para abrigos ou retornem a um hotel, porque não há processos de asilo agora para russos ou outras nacionalidades; sob o Título 42 esses processos não estão sendo recebidos, então eles também são sugeridos a contratação de um advogado certificado que possa apresentar seus casos”, disse. Ele acrescentou que “todos são bem-vindos a Tijuana”, no entanto, ele disse que é importante que eles saibam que não podem estar lá para sua própria segurança e higiene. “Sabemos que em grupos eles se sentem seguros, mas todos podem ir a albergues juntos”, explicou. Segundo dados do Governo mexicano, desde 24 de fevereiro, quando começou a invasão da Ucrânia, aproximadamente 310 pessoas chegaram à cidade fronteiriça de Tijuana da Rússia, Ucrânia e Bielorrússia, a maioria delas por via aérea e terrestre das cidades de Cancún e Cidade do México. Dados do Escritório de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) relataram que entre outubro de 2021 e janeiro deste ano, correspondente ao ano fiscal de 2022, cerca de 6.400 russos e 1.000 ucranianos cruzaram a fronteira, representando um aumento de 64 por cento para os russos e 68 por cento para os ucranianos, em comparação com o período fiscal anterior.