Ranking da Apple no Perú: top 10 das músicas mais populares de sábado, 19 de março

A oferta musical nunca foi tão extensa como é hoje, por isso é fácil para mais de uma pessoa se sentir desatualizada, no entanto, com o surgimento de plataformas como a Apple, manter-se a par das mais populares do momento ficou mais simples.

A Apple forneceu a seus usuários listas de reprodução onde eles podem verificar as notícias e os tópicos que estão conquistando o público peruano.

De reggaeton, pop, baladas e música regional, estes são os sucessos mais populares no Perú neste sábado, 19 de março:

1. MAMIII

2. Desperados

O single mais recente de Rauw Alejandro e Chencho Corleone já é visto como um novo clássico. Desperados entra hoje com um passo firme na lista de músicas mais ouvidas nesta plataforma de streaming.

3. Envoltório

4. Desculpe BB:/

Desculpe BB:/Tainy, Bad Bunny e Julieta Venegas fizeram um nicho entre os favoritos do momento. Portanto, ele permanece na quarta posição.

5. Pantysito

Pantysito estreia hoje neste ranking. O sucesso de Alejo, Feid e ROBI está dando muito o que falar. Cativante, perfeito e com muito potencial... O que mais você pode pedir de uma música?

6. Saltos vermelhos

7. 12x3

O mais novo DEKKO, 12x3, vai direto para o sétimo lugar na lista de favoritos. Ele alcançará o precioso número um nas preferências?

8.

9. Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol. 48

Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol. 48 de Bizarrap e Tiago pzk perde força. Hoje ele colhe apoio insuficiente para continuar sua jornada para o número um no pódio. Ele já está na nona posição, o que aponta para sua partida.

10. Yonaguni

Apple na guerra de streaming

Apple Inc. é uma empresa americana que produz equipamentos eletrônicos, software e também fornece serviços de áudio e vídeo através de suas várias plataformas de streaming.

É uma empresa que foi considerada há vários anos como uma das mais marcantes e valiosas do mundo. De acordo com o The Wall Street Journal, em agosto de 2018, a Apple se tornou a primeira maneira de obter uma capitalização acima de US $2 trilhões; este ano, ultrapassou US $3 trilhões.

Entre seus programas, destaca-se o Apple Music, que tem a função de permitir que seus usuários acessem músicas e podcasts.

Através de seu serviço, os usuários de “la manzanita” podem acessar mais de 90 milhões de músicas, mais de 30.000 listas de reprodução e vários podcasts. Como os semelhantes, permite baixar as músicas e ouvi-las offline.

Quanto ao serviço iTunes para assistir séries e filmes, os usuários podem conhecer em tempo real os conteúdos e recomendações não apenas da própria plataforma, mas também dos canais ou serviços que ela oferece, que podem ser desfrutados em tempo real ou baixados e desfrutados sem conexão à internet.

Entre os títulos oferecidos pela empresa estão Acapulco, produzido pelo diretor mexicano Eugenio Derbez; Slow Horses, em que o ator Gary Oldman aparece; dramas coreanos como Pachinko; séries como The Snoopy Show, entre outros.

LEIA MAIS:

Mais notícias

Mais sobre streaming

Mais sobre a Apple