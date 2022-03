Ranking da Apple: as 10 músicas mais ouvidas na Espanha

A oferta musical nunca foi tão extensa como é hoje, por isso é fácil para mais de uma pessoa se sentir desatualizada, no entanto, com o surgimento de plataformas como a Apple, manter-se a par das mais populares do momento ficou mais simples.

A Apple forneceu a seus usuários listas de reprodução onde eles podem verificar as notícias e os tópicos que estão conquistando o público espanhol.

De reggaeton, pop, baladas e música regional, estes são os sucessos mais populares na Espanha neste sábado, 19 de março:

1.

CANDY é lançado hoje neste ranking. O sucesso da ROSALIA está dando muito o que falar. Cativante, perfeito e com muito potencial... O que mais você pode pedir de uma música?

2. HENTAI

3. A FAME (feat. O fim de semana)

4. O

sucesso da colheita de CUPCAKE é sinônimo de ROSALIA. Portanto, não é de surpreender que sua nova produção, chamada BIZCOCHITO, tenha estreado em quarto lugar naquela ocasião. Quem mais poderia se orgulhar de ter tantas reproduções de alta qualidade?

5. SAOKO

6. BULERÍAS

Se falamos sobre os mimados do público, devemos mencionar ROSALIA. Talvez seja por isso que a BULERÍAS faz sua estreia no ranking diretamente em sexto lugar.

7. O

single mais recente do G3 N15 ROSALIA já é visto como um novo clássico. O G3 N15 entra hoje com um passo firme na lista das músicas mais ouvidas nesta plataforma de streaming.

8. FRANGO TERIYAKI

9. MOTOMAMI

Se falamos sobre os mimados do público, devemos mencionar ROSALIA. Talvez seja por isso que o MOTOMAMI estreia no ranking diretamente em nono lugar.

10. O VERSACE COMBI (feat. Tokischa)

A Apple na guerra de streaming

Apple Inc. é uma empresa americana que produz equipamentos eletrônicos, software e também fornece serviços de áudio e vídeo por meio de suas várias plataformas de streaming.

É uma empresa que foi considerada há vários anos como uma das mais marcantes e valiosas do mundo. De acordo com o The Wall Street Journal, em agosto de 2018, a Apple se tornou a primeira maneira de obter uma capitalização acima de US $2 trilhões; este ano, ultrapassou US $3 trilhões.

Entre seus programas, destaca-se o Apple Music, que tem a função de permitir que seus usuários acessem músicas e podcasts.

Através de seu serviço, os usuários de “la manzanita” podem acessar mais de 90 milhões de músicas, mais de 30.000 listas de reprodução e vários podcasts. Como os semelhantes, permite baixar as músicas e ouvi-las offline.

Quanto ao serviço iTunes para assistir séries e filmes, os usuários podem conhecer em tempo real os conteúdos e recomendações não apenas da própria plataforma, mas também dos canais ou serviços que ela oferece, que podem ser desfrutados em tempo real ou baixados e desfrutados sem conexão à internet.

Entre os títulos oferecidos pela empresa estão Acapulco, produzido pelo diretor mexicano Eugenio Derbez; Slow Horses, em que o ator Gary Oldman aparece; dramas coreanos como Pachinko; séries como The Snoopy Show, entre outros.

