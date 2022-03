Quatro tigres presos em uma carroça na Argentina encontram casa na África do Sul

Nerea Gonzalez Johannesburg, 19 Mar Sandro, Mafalda, Gustavo e Messi, quatro tigres de Bengala que viveram por 15 anos em um vagão de trem convertido em gaiola na província argentina de San Luis (centro), pisaram na grama pela primeira vez há poucos dias na África do Sul, onde a ONG Four Paws encontrou um novo lar para eles. “O primeiro tinha medo de sair, estava tremendo porque em sua vida, em quinze anos, ele não tinha visto a grama e não sabia o que era”, explica o Dr. Amir Khalil, líder deste projeto internacional de resgate, à Efe sobre o momento emocionante em que os tigres foram libertados no último sábado no santuário para gatos resgatados de Lionsrock, 300 quilômetros ao sul de Joanesburgo. “(Para eles) era como uma televisão, como a Netflix. Eles se sentavam em seu contêiner e olhavam para fora, há uma natureza maravilhosa lá fora, mas eles não sabiam o que era”, acrescenta o renomado especialista veterinário da Four Paws. A história desses tigres argentinos — que têm nomes de celebridades do país sul-americano — chegou aos ouvidos de Khalil há cerca de um ano, quando as possibilidades de deslocamento internacional ainda eram bastante restritas pela pandemia de covid-19. Sandro, Mafalda, Gustavo e Messi estavam trancados em um vagão de trem equipado como gaiola - apenas 75 metros quadrados - por 15 anos. Embora as origens dos animais sejam confusas, inicialmente havia apenas dois, que supostamente foram abandonados por um circo que passou pela província de San Luis e nunca mais voltou. Em seguida, eles se juntaram a outros dois para completar a família de um homem de 18 anos (Sandro), uma mulher de 15 anos (Mafalda) e dois outros homens de 12 e 10 anos (Messi e Gustavo). Embora as condições em que os animais viviam fossem deploráveis (trancados, com presas serrilhadas e garras aparadas), na Argentina não havia lugar apropriado para serem levados. No extremo sul da África, embora os gatos não sejam endêmicos da região, eles são. Por esse motivo, a Four Paws se propôs a realizar o que eles esperam ter sido sua primeira de muitas missões de resgate desse tipo na América Latina. UMA VIAGEM DE MAIS DE 70 HORAS Os desafios burocráticos e logísticos de “importar” esses grandes felinos de St. Louis para a África do Sul eram muito complexos, desde a obtenção de licenças das autoridades dos dois países envolvidos até a organização do transporte em tempos de pandemia, com testes PCR em tigres incluídos. “Eles me perguntaram por que é tão urgente mover os tigres, por que é tão importante mover os tigres agora. E minha resposta foi: 'se você é uma pessoa inocente e você tem que ir para a prisão por uma semana e alguém lhe pergunta por que você tem que sair da prisão no dia seguinte... Bem, isso é exatamente o que aconteceu, esses animais são inocentes e ficaram presos por 15 anos', diz Khalil. A longa viagem, de mais de 70 horas, levou os quatro animais primeiro por estrada de San Luis a Buenos Aires, de onde voaram para Amsterdã para fazer uma escala antes de embarcar para Joanesburgo. Em 12 de março, eles finalmente cruzaram os portões do Lionsrock, um santuário para grandes felinos que também abriga, por exemplo, leões resgatados da guerra síria e onde os tigres poderão viver ao ar livre pela primeira vez em um ambiente natural e serem cuidados por especialistas. “(Lionsrock) tem 5.000 estádios de futebol”, diz Khalil. EMBAIXADORES DA PAZ EM TEMPOS DE GUERRA Esse especialista veterinário também ressalta que outra grande motivação para ele e para a equipe que trabalhou nesse resgate foi a eclosão da guerra na Ucrânia. “Tudo é muito negativo, tudo é ruim, as pessoas se odeiam, falam sobre a terceira guerra mundial. Os animais são embaixadores muito importantes, uma mensagem de paz em tempos difíceis. Então a África abre suas portas e os animais se tornam embaixadores, no ano do tigre, para dar esperança à humanidade”, argumenta. “Em vez de as pessoas falarem em matar umas às outras, essa é uma mensagem de paz (...). Aqui vejo duas nações concordando em fazer algo juntas”, acrescenta. O veterinário do Four Paws espera que isso abra caminho para muitas outras missões na América Latina, pois na região estimam que haja muitos animais selvagens vivendo confinados em condições inadequadas para sua espécie. CHEFE ngp/pa/pi (foto) (vídeo)