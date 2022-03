Qual o papel das criptomoedas na guerra na Ucrânia?

Na Ucrânia, as criptomoedas desempenham um papel nunca visto antes, permitindo ao governo arrecadar milhões de dólares para financiar sua resposta à invasão russa.

Por que a Ucrânia optou por criptomoedas e como isso vai mudar um setor ainda muito jovem?

- Quantas criptomoedas eles coletaram? -

Desde as primeiras horas do conflito, o governo ucraniano abriu endereços e carteiras de criptomoedas que lhe permitiam receber diretamente essas moedas descentralizadas.

Qualquer pessoa que possua criptomoedas pode enviá-las para esses endereços. Desde então, os fundos não pararam de chegar em bitcoin, ethereum ou também tether, uma moeda estável ligada ao valor do dólar.

Até agora, mais de US $100 milhões foram levantados pelo governo ou pelo “Crypto Fund for Ukraine”, criado pela plataforma ucraniana líder do setor, Kuna, e posteriormente fundido com a carteira do governo.

“Ainda coletamos criptomoedas e gastamos na compra de rações” para soldados, “coletes ou capacetes à prova de balas”, explica Michael Chobanian à AFP.

Aos 37 anos, o criador e proprietário da plataforma Kuna agora está envolvido exclusivamente na captação de fundos de criptomoedas para o governo.

- Quais são as vantagens das doações criptográficas? -

Os fundos arrecadados em criptomoedas são mínimos em comparação com os bilhões em ajuda desbloqueados pelos Estados Unidos, pela União Europeia ou por grandes organizações internacionais, mas permitem o envolvimento de indivíduos.

O oenegé dos EUA “The giving block”, que levanta criptomoedas em todo o mundo para a Ucrânia, estima que é “uma opção que os doadores mais jovens estão usando cada vez mais para apoiar múltiplas causas”.

E na Ucrânia, os cidadãos podem ver nas criptomoedas uma proteção contra a depreciação de sua moeda nacional, a hryvnia.

Embora o banco central tenha conseguido impedir seu colapso até agora, a invasão e suas consequências podem fazer com que ele perca valor.

Ao usar criptomoedas estáveis atreladas ao dólar, como o tether acima mencionado, também chamado de “stablecoins” (stablecoins), os doadores impedem que suas contribuições sejam expostas a flutuações no mercado de câmbio.

Outra vantagem desse tipo de moeda é a velocidade da transferência. Se uma transação bancária entre dois países puder levar 24 horas para ser validada, as transferências de criptomoedas geralmente levam menos de uma hora.

- E quais são os inconvenientes? -

Em um setor ainda em construção, essas doações têm seu lado negativo.

O ministro ucraniano da indústria digital queria recompensar os doadores com uma criptomoeda simbólica criada para a ocasião, mas teve que renunciar.

No entanto, algumas pessoas anônimas se aproveitaram disso para circular uma versão falsa dessa moeda, a fim de arrecadar parte dos fundos para o esforço de guerra.

“Houve uma falta de comunicação” dentro do governo, explica Chobanian, que agora trabalha em estreita colaboração com o ministério. “Foi o primeiro dia da guerra”, diz.

Ao mesmo tempo, incentivar o uso dessas moedas digitais pode acabar se voltando contra o governo se os ucranianos começarem a implantar um sistema monetário paralelo.

Além disso, de acordo com o gabinete da Chainalysis, as transações na Europa Oriental são particularmente altas para endereços fora da região, “o que pode indicar saídas ilegais de fundos” e possível fraude fiscal, estimam.

- Que consequências isso pode ter? -

Apesar do conflito, Chobanian está confiante. “Quando vencermos a guerra, vamos reconstruir a Ucrânia usando a tecnologia 'blockchain'”, que está no centro das trocas de criptomoedas.

É um propósito ambicioso, mas com alguma base.

O presidente Volodimir Zelensky legalizou na quarta-feira as criptomoedas e deu um quadro legislativo para plataformas e usuários que, até agora, se moviam em uma economia paralela.

E além de suas fronteiras, o conflito “força os governos a desenvolver sua compreensão das criptomoedas e de sua estrutura regulatória”.

“Esperamos que isso leve a políticas regulatórias proporcionais e eficazes”, disse Caroline Malcolm, da Chainalysis, à AFP.

Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden ordenou ao Departamento do Tesouro no início de março que estudasse a criação de um “dólar digital” e pediu a várias agências governamentais que identifiquem e combatam a infinidade de riscos ligados às criptomoedas.

