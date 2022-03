Previsões gerais da AFP às 12:00 GMT

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

KIEV:

Moscou usa arma hipersônica na Ucrânia enquanto Zelenski pede diálogo

A Rússia intensificou sua ofensiva na Ucrânia no sábado, anunciando o uso, pela primeira vez, de um míssil hipersônico, enquanto o presidente ucraniano Volodymir Zelensky declarou que era hora de Moscou concordar em “falar” seriamente sobre a paz.

Por Dmytro GORSHKOV e Emmanuel DUPARCQ

MOSCOU:

A Rússia afirma ter usado mísseis hipersônicos pela primeira vez na Ucrânia

O exército russo afirmou no sábado que usou mísseis hipersônicos na Ucrânia, um recurso que aparentemente ainda não havia usado neste conflito e que, segundo o presidente russo, Vladimir Putin, faz parte de um armamento “invencível”.

MOSCOU:

Invencível, hipersônico ou invisível: as armas que a Rússia possui

KIEV:

Idosos ucranianos vivem refugiados nas estações de metrô de Kiev

Valentina Katkova, 77 anos, não sabe o que mais a faz querer chorar: se os problemas de saúde característicos de sua velhice ou o fato de viver “enterrada” no metrô de Kiev para escapar das bombas russas.

Por Dmytro GORSHKOV

LONDRES:

Qual o papel das criptomoedas na guerra na Ucrânia?

Na Ucrânia, as criptomoedas desempenham um papel nunca visto antes, permitindo ao governo arrecadar milhões de dólares para financiar sua resposta à invasão russa.

Por Stephan ROTH

WASHINGTON:

Telegram e WhatsApp na Rússia sentem a pressão, mas ainda evitam a proibição

Plataformas de mensagens como WhatsApp e Telegram evitaram o bloqueio da Rússia ao contrário de algumas das maiores redes sociais do mundo, em uma tolerância sutil que especialistas alertam que pode acabar repentinamente.

Por Joshua MELVIN

WASHINGTON:

A um oceano de distância, os russo-americanos se sentem rejeitados por causa da guerra de Putin

Nos dias após Vladimir Putin enviar tropas para a Ucrânia, a Escola Russa de Matemática, uma rede de academias extracurriculares populares nos Estados Unidos, sentiu que não tinha escolha a não ser falar.

LONDRES:

O mundo da dança se reúne em uma grande gala para a Ucrânia em Londres

Da Rússia à Argentina, ao Japão, França e Cuba, dançarinos renomados de todo o mundo se reúnem este sábado para uma grande gala em Londres para arrecadar fundos e enviar uma mensagem contra a guerra “atroz” na Ucrânia.

Por Anna CUENCA

XANGAI, China:

China registra suas primeiras mortes por covid-19 em mais de um ano

A China registrou suas duas primeiras mortes por covid-19 no sábado em mais de um ano, em meio a um aumento na pandemia ligada à variante omicron que coloca a estratégia “covid zero” do país em apuros.

Por Dan MARTIN

DUBAI:

Ofuscado pela Ucrânia, o Iêmen fica sem ajuda e à beira do precipício

As Nações Unidas e as associações humanitárias alertaram sobre graves consequências para o Iêmen depois que uma conferência internacional de doadores não conseguiu levantar os fundos necessários para evitar uma catástrofe humanitária neste país em guerra.

Por Dana MOUKHALLATI

Devastado pela guerra, o Iêmen negligencia sua rica herança

Montanhas de lixo se acumulam no chão e grafites cobrem as paredes da fortaleza de Sira em Aden, a grande cidade portuária do sul do Iêmen, onde a guerra não tem piedade de sua rica herança histórica.

Por Shatha YAISH

PARIS:

“Turbia”, o futuro turbulento sem água da cidade colombiana de Cali

A cidade de Cali em 2023, sedenta por água e inundada de violência e corrupção: esse é o cenário da série colombiana “Turbia”, que é apresentada este domingo no festival Series Mania em Lille (França).

Por Jordi ZAMORA

LILLE, França:

Visionário, até profético: a série que molda a sociedade

Desde a invasão da Ucrânia, a série “Servo do Povo”, na qual Volodymyr Zelensky interpreta o presidente do país, tornou-se popular em todo o mundo. Seu caráter profético nos leva a refletir sobre como as séries moldam a realidade.

Por Céline LE PRIOUX

FOTOS

KENT, Estados Unidos:

Um movimento defende enterros ecologicamente responsáveis com composto humano nos EUA

Um pica-pau empoleira-se em um galho enquanto Cindy Armstrong contempla um terreno que costumava ser seu filho.

Por Sylvie LANTEAUME

