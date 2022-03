Previsão Mundial Fahrenheit-mph

Previsão mundial até 12:00 GMT de sábado 19 de março de 2022

Cidade/Localidade, País; Condições meteorológicas sábado; Temperatura máxima de sábado (F); Temperatura mínima de sábado (F); Condições meteorológicas de domingo; Temperatura máxima de domingo (F); Temperatura mínima de domingo (F); Direção do vento no domingo; velocidade do vento no domingo (MPH); Umidade de domingo (%); chances de domingo chuva (%); Índice UV de domingo.

Abidjan, Costa do Marfim; Várias horas de sol; 89; 78; Nuvens e sol; 89; 78; SW; 10; 77%; 24%; 8

Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos; Claro e ensolarado; 77; 70; Ensolarado e agradável; 82; 67; WNW; 13; 51%; 0%; 9

Alepo, Síria; Esclarecimento; 48; 27; Nublado; 50; 30; NNE; 5; 32%; 3%; 6

Amsterdã, Holanda; Claro, ensolarado; 55; 37; Alguns aguaceiros; 49; 34; SSE; 14; 60%; 82%; 3

Anchorage, Estados Unidos; Nebulosidade variável; 41; 27; Nuvens e Sol; 40; 22; N; 6; 65%; 0%; 2

Argel, Argélia; Muito nublado; 61; 52; Parcialmente ensolarado; 60; 54; SE; 9; 76%; 7%; 6

Ashgabat, Turcomenistão; Baixa cobertura de nuvens, frio; 47; 35; Ensolarado, mas frio; 51; 42; JAN; 7; 62%; 21%; 5

Astana, Cazaquistão; Sol enevoado; 16; -17; Baixa cobertura de nuvens, frio; 16; 6; SW; 8; 96%; 15%; 1

Assunção, Paraguai; Um pouco mais frio; 84; 63; Ensolarado e agradável; 87; 69; SE; 9; 55%; 4%; 9

Atenas, Grécia; Nuvens e sol, frio; 45; 39; Alguns aguaceiros; 46; 39; NNE; 14; 54%; 97%; 5

Auckland, Nova Zelândia; Períodos chuvosos; 73; 66; Chuvas depois; 72; 65; JAN; 18; 72%; 100%; 2

Baghdad, Iraque; Sol nebuloso; 76; 50; Nublado; 65; 47; NW; 14; 31%; 7%; 3

Banda Aceh, Indonésia; Uma tempestade isolada; 88; 74; Alguns aguaceiros; 85; 74; S; 6; 81%; 92%; 4

Bangkok, Tailândia; Nuvens e sol; 96; 82; Uma tempestade isolada; 94; 82; S; 9; 61%; 55%; 5

Barcelona, Espanha; Alguns aguaceiros; 57; 50; Períodos de chuva; 58; 52; ESE; 13; 83%; 99%; 2

Pequim, China; Parcialmente ensolarado; 45; 30; Parcialmente ensolarado; 52; 32; NE; 6; 37%; 44%; 5

Belgrado, Sérvia; Clear, Sunny; 53; 28; Sunny, Sunny; 49; 25; SE; 8; 37%; 0%; 4

Bengaluru, Índia; Sol enevoado; 93; 70; Nuvens e Sol; 88; 67; WSW; 6; 51%; 50%; 12

Berlim, Alemanha; Várias horas de sol; 52; 33; Claro e ensolarado; 52; 33; CA; 12; 45%; 0%; 3

Bogotá, Colombia; Chuva alguma; 69; 51; Chuva um pouco; 68; 52; SE; 5; 75%; 89%; 11

Brasilia, Brasil;Chubascos;84;64;P/soleado;85;66;NE;7;51%;4%;10

Bratislava, Eslováquia; Sol, algumas nuvens; 52; 29; Muito sol; 50; 26; ESE; 11; 36%; 0%; 4

Bruxelas, Bélgica; Claro, ensolarado; 56; 36; Parcialmente ensolarado; 49; 37; SSE; 5; 56%; 85%; 3

Bucareste, Romênia; Clareira, frio; 41; 25; Parcialmente ensolarado; 45; 29; NNE; 11; 26%; 1%; 3

Budapeste, Hungria; Ensolarado; 52; 27; Ensolarado, não temperado; 50; 26; NE; 5; 38%; 0%; 4

Buenos Aires, Argentina; Nublado; 69; 52; Nuvens e sol; 70; 56; ENE; 10; 61%; 29%; 5

Busan, Coreia do Sul; Com aguaceiros; 49; 39; Nuvens e sol; 54; 41; NW; 7; 56%; 1%; 6

Bujumbura, Burundi; Nuvens e sol; 84; 66; P/ensolarado; 83; 67; NNE; 6; 41%; 55%; 6

Kolkata, Índia; Muito sol; 97; 72; Muito sol; 94; 74; S; 6; 44%; 0%; 9

Caracas, Venezuela; Chuveiros; 87; 68; Alguns aguaceiros; 85; 66; ESE; 4; 59%; 85%; 11

Chennai, Índia; Sol enevoado e quente; 97; 80; Sol enevoado; 98; 82; S; 8; 67%; 14%; 11

Chicago, Estados Unidos; Chuva alguma; 44; 35; Ensolarado e mais quente; 57; 43; S; 7; 55%; 2%; 5

Cidade do México, México; P/soleado; 77; 50; Chuveiros; 75; 54; SSW; 6; 36%; 56%; 10

Cidade do Cabo, África do Sul; Ensolarado e agradável; 90; 65; Ensolarado e agradável; 78; 64; SSE; 11; 74%; 1%; 7

Colombo, Sri Lanka; Alguns chuveiros; 87; 80; Chuveiros; 87; 80; WSW; 6; 73%; 47%; 12

Copenhaga, Dinamarca; Claro e ensolarado; 49; 35; Ensolarado; 46; 37; CA; 11; 53%; 0%; 3

Dhaka, Bangladesh; Muito quente; 101; 72; Nebuloso; 102; 71; SSW; 7; 37%; 0%; 9

Dakar, Senegal; Ensolarado e agradável; 75; 63; Ensolarado e agradável; 75; 63; N; 13; 79%; 0%; 11

Dallas, Estados Unidos; Mais quente; 76; 52; Ensolarado e agradável; 78; 54; SSE; 11; 35%; 56%; 7

Dar es Salaam, Tanzânia; Nublado e quente; 93; 77; Chuveiros; 93; 77; SE; 8; 66%; 69%; 6

Denver, Estados Unidos; Parcialmente ensolarado; 58; 37; Nuvens e sol; 63; 28; WNW; 9; 29%; 65%; 5

Dili, Timor Leste; Chuva; 92; 75; Uma tempestade isolada; 89; 74; SSE; 5; 68%; 63%; 12

Dublin, Irlanda; Ensolarado; 54; 41; Parcialmente ensolarado; 50; 42; SE; 13; 71%; 36%; 3

Dushanbe, Tajiquistão; Muito nublado; 53; 43; Nuvens e sol; 59; 42; NE; 6; 45%; 17%; 4

Cairo, Egito; Sol 69; 52; Sol seguido de nuvens; 65; 53; NE; 11; 33%; 80%; 6

Yerevan, Armênia; Possibilidade de neve; 43; 27; Um pouco de neve; 34; 25; NE; 5; 67%; 98%; 1

Istambul, Turquia; Chuvas de neve; 36; 32; Neviscas; 40; 35; NE; 13; 66%; 94%; 3

Estocolmo, Suécia; Ensolarado e temperado; 55; 27; Ensolarado; 56; 29; SW; 5; 59%; 0%; 3

Gibraltar, Gibraltar; Nuvens e sol; 64; 57; Chuva à tarde; 62; 56; SE; 25; 81%; 98%; 3

Hanói, Vietnã; Nuvens e sol; 80; 74; Uma breve tempestade; 85; 75; SE; 9; 79%; 46%; 6

Harare, Zimbábue; Tempestades; 68; 55; Tempestades; 76; 55; CA; 6; 63%; 51%; 10

Helsinque, Finlândia; Ensolarado; 42; 31; Sol; 49; 29; NW; 7; 64%; 0%; 2

Ho Chi Minh City, Vietnã; Nuvens e sol; 95; 80; Predominantemente nublado; 93; 80; SE; 8; 60%; 44%; 6

Hong Kong, Hong Kong; Chuva; 82; 69; Uma tempestade isolada; 77; 70; Jan; 8; 86%; 64%; 8

Honolulu, Estados Unidos; Nuvens e Sol; 84; 69; Parcialmente ensolarado; 84; 69; W; 7; 59%; 31%; 10

Hyderabad, Paquistão; Sol e algumas nuvens; 97; 78; Nublado; 98; 78; SSE; 6; 29%; 6%; 11

Islamabad, Paquistão; Parcialmente ensolarado; 85; 64; Nebuloso; 86; 63; NNE; 9; 48%; 1%; 7

Cartum, Sudão; Aumento da cobertura de nuvens; 97; 70; Ensolarado e mais quente; 99; 70; NNW; 10; 9%; 0%; 11

Joanesburgo, África do Sul; Parcialmente ensolarado; 76; 58; Nublado; 75; 56; E; 4; 56%; 49%; 3

Cabul, Afeganistão; Ensolarado e temperado; 68; 42; Ensolarado e agradável; 64; 42; SSW; 6; 29%; 0%; 7

Karachi, Paquistão; Ensolarado e quente; 96; 75; Sol enevoado; 95; 69; W; 12; 34%; 0%; 9

Kathmandu, Nepal; Sol enevoado; 84; 60; Sol enevoado; 87; 59; WSW; 6; 50%; 3%; 9

Kiev, Ucrânia; Ensolarado; 43; 25; Ensolarado; 47; 30; N; 7; 54%; 1%; 4

Kingston, Jamaica; Com vento depois; 86; 76; Alguns aguaceiros; 87; 75; NNE; 11; 57%; 81%; 9

Kinshasa, República Democrática do Congo; Uma tempestade isolada; 91; 74; Uma tempestade isolada; 91; 74; W; 5; 66%; 64%; 4

Kuala Lumpur, Malásia; Nublado; 94; 78; Alguns aguaceiros; 94; 78; SE; 5; 68%; 98%; 5

Havana, Cuba; Parcialmente ensolarado; 89; 71; Ensolarado; 86; 71; JAN; 10; 63%; 56%; 9

La Paz, Bolívia; Algumas chuvas; 56; 40; Alguns aguaceiros; 57; 40; CA; 8; 75%; 100%; 9

Lagos, Nigéria; Uma tempestade isolada; 93; 79; Uma breve tempestade; 92; 80; SW; 7; 67%; 45%; 12

Lima, Perú; Esclarecimento; 73; 65; Esclarecimento; 73; 65; SSE; 7; 76%; 17%; 5

Lisboa, Portugal; Sol enevoado; 69; 53; Períodos de chuva; 62; 53; CA; 12; 84%; 99%; 3

Londres, Reino Unido; Um pouco mais frio; 55; 39; Parcialmente ensolarado; 50; 34; SW; 6; 58%; 70%; 3

Los Angeles, Estados Unidos; Clearing; 69; 52; Ensolarado; 75; 52; NNE; 7; 45%; 6%; 6

Luanda, Angola; Nuvens e sol; 87; 78; Nebulosidade variável; 87; 78; S; 8; 72%; 66%; 11

Madrid, Espanha; Nuvens e sol; 59; 48; Nuvens e sol; 59; 51; ESE; 7; 57%; 78%; 2

Malé, Maldivas;Parcialmente soleado;89;82;Soleado;90;81;WNW;7;64%;4%;12

Manaus, Brasil; Uma tempestade isolada; 87; 75; Chuvas fortes; 84; 75; SSE; 5; 84%; 98%; 4

Manila, Filipinas; Uma tempestade isolada; 94; 79; Uma breve tempestade; 97; 78; E; 7; 51%; 64%; 10

Melbourne, Austrália; Mais quente; 86; 61; Um pouco mais frio; 76; 60; S; 8; 67%; 2%; 3

Miami, Estados Unidos; Uma breve tempestade; 82; 73; Uma tempestade isolada; 80; 72; NASCERMOS; 7; 78%; 75%; 8

Minsk, Bielorrússia; Ensolarado; 45; 25; Ensolarado; 48; 30; NNW; 6; 51%; 1%; 3

Mogadíscio, Somália; Parcialmente ensolarado; 91; 79; Ensolarado; 92; 78; ESE; 12; 59%; 1%; 13

Montevidéu, Uruguai; Cobertura variável de nuvens; 67; 55; Sol e algumas nuvens; 66; 54; JAN; 11; 54%; 26%; 6

Montreal, Canadá; Temperado, com chuva; 50; 42; Chuvas e chuviscos; 47; 34; WNW; 5; 71%; 78%; 1

Moscou, Rússia; Leve e ensolarado; 39; 27; Ensolarado; 44; 37; WNW; 7; 70%; 1%; 3

Mumbai, Índia; P/soleado; 90; 80; Sol parcial; 92; 79; WNW; 8; 56%; 0%; 6

Nairobi, Quênia; Nuvens e sol; 84; 60; Parcialmente ensolarado; 86; 60; NE; 10; 47%; 15%; 14

Nicósia, Chipre; Chuva; 51; 39; Nublado; 51; 36; N; 8; 35%; 3%; 3

Novosibirsk, Rússia; Baixa cobertura de nuvens; 24; 12; Baixa cobertura de nuvens; 23; 11; SSW; 13; 80%; 14%; 1

Nova Delhi, Índia; Muito quente; 97; 72; Sol nebuloso; 98; 70; W; 6; 43%; 0%; 8

Nova York, EUA; Dissipação de nevoeiro; 63; 51; Parcialmente ensolarado; 58; 43; NW; 18; 50%; 27%; 3

Osaka, Japão; Chuvas depois; 53; 40; Nuvens e sol; 53; 40; NNE; 8; 51%; 26%; 4

Oslo, Noruega; Sol; 47; 23; P/ensolarado; 47; 23; S; 4; 75%; 0%; 2

Ottawa, Canadá; Períodos chuvosos; 45; 40; Neviscas; 45; 31; WNW; 14; 72%; 61%; 1

Pago Pago, Samoa Americana; Cobertura variável de nuvens; 93; 80; Sol e algumas nuvens; 92; 79; E; 12; 63%; 66%; 6

Panamá, Panamá; P/ensolarado; 91; 75; Uma tempestade isolada; 90; 76; NNW; 11; 67%; 65%; 6

Paramaribo, Suriname; Chubascos; 87; 75; Chubascos; 84; 74; E; 8; 77%; 66%; 7

Paris, França; P/ensolarado; 60; 36; Chuva um pouco; 55; 44; SSE; 6; 55%; 58%; 3

Perth, Austrália; Clearing; 86; 68; Alguns aguaceiros; 83; 65; S; 11; 63%; 64%; 7

Phnom Penh, Camboja; Uma tempestade isolada; 92; 79; Uma breve tempestade; 93; 79; CA; 6; 64%; 55%; 6

Praga, República Checa; Nuvens e sol; 49; 34; Claro, com sol; 53; 30; ESE; 12; 29%; 0%; 4

Port Moresby, Papua Nova Guiné; Parcialmente ensolarado; 93; 76; Uma tempestade isolada; 91; 75; E; 10; 73%; 68%; 11

Porto Príncipe, Haiti; Ensolarado; 96; 68; Sol; 91; 68; SE; 7; 50%; 30%; 10

Pyongyang, Coreia do Norte; Neviscas; 43; 27; Sunny, Sunny; 47; 22; WNW; 11; 58%; 15%;

Quito, Equador; Chuvas; 64; 53; Períodos de chuva; 64; 53; ESE; 8; 75%; 99%; 5

Rabat, Marrocos; Parcialmente ensolarado; 72; 54; Parcialmente ensolarado; 67; 51; SW; 10; 78%; 70%; 6

Recife, Brasil; Ensolarado; 87; 75; Parcialmente ensolarado; 88; 77; CA; 7; 68%; 57%; 12

Needyavik, Islândia; Lúvia; 39; 34; Nevisca nível; 38; 32; SE; 9; 72%; 72%; 2

Riyadh, Arábia Saudita; Ensolarado e mais quente; 80; 60; Claro, com sol; 86; 67; SSE; 8; 7%; 0%; 9

Riga, Letônia; Nuvens e sol; 42; 29; Algum nevoeiro; 49; 32; NW; 4; 62%; 0%; 3

Rio de Janeiro, Brasil; P/ensolarado; 95; 79; Uma tempestade isolada; 89; 75; S; 10; 65%; 98%; 7

Roma, Itália; P/nublado; 60; 44; Alguns aguaceiros; 58; 39; S; 7; 48%; 94%; 5

Saint John, Antígua e Barbuda; Chuveiros; 84; 74; Sol; 83; 74; JAN; 14; 65%; 27%; 11

San Francisco, EUA; Alguns chuveiros; 59; 44; P/Sunny; 63; 47; WNW; 11; 57%; 2%; 5

San Jose, Costa Rica; Uma tempestade isolada; 78; 64; Uma tempestade isolada; 81; 65; JAN; 13; 65%; 65%; 11

San Juan, Porto Rico; Com vento precoce; 82; 75; Chuva; 83; 73; CA; 14; 68%; 45%; 10

Petersburg, Rússia; Clareira; 39; 32; Ensolarado; 38; 29; W; 14; 79%; 0%; 2

San Salvador, El Salvador; Alguns aguaceiros; 74; 65; Chuveiros; 80; 65; NNW; 7; 71%; 85%; 11

Sanaa, Iêmen; P/ensolarado; 75; 53; Parcialmente ensolarado; 74; 56; SSE; 6; 28%; 5%; 11

Santiago de Chile, Chile; Nublado; 81; 56; Esclarecimento; 78; 54; SSW; 5; 27%; 3%; 6

Santo Domingo, República Dominicana; Ensolarado; 86; 70; Muito sol, agradável; 86; 68; NNE; 7; 74%; 44%; 10

São Paulo, Brasil; Sol enevoado; 68; 54; Chuva à tarde; 66; 51; ESE; 10; 71%; 94%; 2

Seattle, Estados Unidos; Chuvas e chuviscos; 46; 39; Chuveiros; 48; 44; S; 8; 70%; 97%; 1

Seul, Coreia do Sul; Neviscas; 45; 30; Nuvens e Sol; 47; 26; NW; 7; 63%; 3%; 3

Xangai, China; Chuvas e chuviscos; 55; 45; Chuvas e chuviscos; 48; 45; JAN; 9; 81%; 96%; 2

Cingapura, Cingapura; Muito nublado; 91; 80; Esclarecimento; 89; 80; E; 6; 70%; 89%; 5

Sofia, Bulgária; Sol parcial, frio; 39; 18; Ensolarado, frio; 40; 22; SE; 9; 44%; 2%; 5

Sydney, Austrália; Chuva; 72; 64; Sol; 75; 65; S; 9; 62%; 67%; 67

Taipei, Taiwan; Nuvens e sol, quente; 73; 67; Chuva; 83; 67; SW; 7; 63%; 70%; 7

Tallinn, Estônia; Esclarecimento; 38; 32; Sol; 44; 30; W; 10; 74%; 0%; 2

Tashkent, Uzbequistão; Muito nublado; 44; 33; Várias horas de sol; 50; 36; JAN; 5; 61%; 4%; 5

Teerã, Irã; Parcialmente ensolarado; 57; 45; Algum sol; 64; 52; NNE; 7; 21%; 27%; 6

Tel Aviv, Israel; Nuvens e sol; 62; 51; Nebulosidade variável; 56; 48; NNE; 12; 42%; 30%; 7

Tbilisi, Geórgia; Possibilidade de neve; 40; 31; Possibilidade de neve; 36; 31; E; 6; 89%; 100%; 1

Tirana, Albânia; Sol; 62; 35; Muito sol; 59; 31; E; 5; 32%; 0%; 5

Tóquio, Japão; Alguns aguaceiros; 65; 45; Ensolarado; 56; 44; NNW; 10; 47%; 57%; 6

Toronto, Canadá; Chuva alguma; 49; 37; Neviscas; 48; 34; W; 14; 68%; 61%; 2

Trípoli, Líbia; Ventoso; 70; 55; Chuvas precoces; 61; 51; E; 19; 69%; 94%; 2

Tunísia, Tunísia; Chuva, com brisa; 59; 52; Chuva; 58; 45; ESE; 12; 71%; 62%; 6

Ulán Bator, Mongolia;Nevisca leve;28;-7;Soleado;28;-1;E;9;45%;1%;4

Vancouver, Canadá; Chuveiros; 49; 39; Chuvoso; 48; 41; SE; 6; 62%; 100%; 1

Varsóvia, Polônia; Ensolarado; 49; 25; Claro, com sol; 50; 26; SE; 7; 42%; 0%; 3

Viena, Áustria; Nuvens e sol; 53; 32; Claro com sol; 50; 32; SE; 10; 37%; 0%; 4

Vientiane, Laos; Muito quente; 91; 76; Clareamento; 95; 76; NNW; 5; 54%; 90%; 4

Vilnius, Lituânia; Ensolarado; 49; 24; Ensolarado; 51; 28; NNW; 5; 49%; 1%; 3

Wellington, Nova Zelândia; Sol seguido de nuvens; 61; 55; Clearing; 70; 60; JAN; 8; 70%; 28%; 2

Jacarta, Indonésia; Com vento depois; 91; 77; Chuva; 92; 76; SW; 8; 72%; 78%; 5

Yangon, Mianmar; Um pouco de sol; 99; 79; Ensolarado; 93; 79; SW; 7; 49%; 25%; 11

Jeddah, Arábia Saudita; Ensolarado e agradável; 85; 75; Sol nebuloso; 85; 74; N; 9; 54%; 2%; 8

