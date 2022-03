Presidente argentino pede uma “tabela de acordo” contra a inflação

Buenos Aires, 18 Mar O presidente argentino Alberto Fernández disse sexta-feira que convocará uma “tabela de acordo” que permitirá ao seu governo projetar a luta contra a inflação, que na Argentina acelerou acima de 52%, o que, segundo o presidente, é um problema histórico que o a guerra na Ucrânia “agrava”. “A partir desta segunda-feira, convocarei representantes dos setores produtivos, empresários, trabalhadores formais e da economia popular, representantes do campo e do comércio, pequenas e médias empresas e sociedade civil para uma mesa de acordos que nos permitirá projetar um amanhã na luta contra a inflação”, disse Fernández em um discurso tributado. “Esperamos encontrar acordos que ajudem a baixar a inflação e garantir o aumento do poder de compra dos salários”, acrescentou o presidente, que também apontou que seu governo não vai “parar de controlar e controlar os preços”. Esperava-se que Fernández anunciasse esta sexta-feira uma bateria de medidas no quadro da “guerra contra a inflação” que tinha prometido lançar a partir de hoje em declarações feitas na passada terça-feira, horas antes de ser conhecida a aceleração do aumento de preços em fevereiro. Os preços ao consumidor na Argentina aceleraram em fevereiro passado para 52,3% em relação ao ano anterior e 4,7% ao mês, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). Fernández — que chamou a inflação na Argentina de “quase uma maldição” e lembrou que usa índices de dois dígitos há dez anos consecutivos — não fez anúncios nesta sexta-feira, mas disse que serão seus ministros que informarão diariamente as medidas que serão implementadas. FMI As medidas eram esperadas depois que quinta-feira o Congresso argentino aprovou o acordo negociado entre o Governo de Alberto Fernández e o Fundo Monetário Internacional (FMI) para refinanciar dívidas de cerca de US $45 bilhões, que entrarão em vigor quando for endossado pelo conselho de administração da agência. O entendimento busca reduzir a inflação em uma faixa de 38% -48% até o final de 2022, embora essa projeção esteja longe das previsões de 55% para este ano por consultores privados coletadas mensalmente pelo Banco Central da Argentina. “O acordo com o FMI nos permite começar a classificar as principais variáveis macroeconômicas na luta contra a inflação, que é, como sempre dizemos, um fenômeno multicausal”, disse Fernández na sexta-feira. Mas o presidente indicou que “as expectativas também precisarão ser fortalecidas”: “Só conseguiremos isso se conseguirmos sentar ao redor da mesma mesa, construindo os entendimentos necessários para construir o futuro”. FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO Fernández disse que a guerra na Ucrânia “agrava” o problema da inflação na Argentina e se referiu ao aumento do preço do trigo que afeta o preço do pão, macarrão, farinha para consumo interno. O presidente anunciou na sexta-feira que vai “criar um fundo de estabilização (para o trigo) a fim de impedir a transferência desse aumento do preço internacional para o preço pago pelos argentinos”. A inflação de fevereiro foi impulsionada por um forte aumento nos preços de alimentos e bebidas: 7,5% ao mês e 55,8% ano a ano, empurrando o custo da cesta de alimentos e, consequentemente, impactando negativamente as taxas já muito altas de pobreza e indigência na Argentina.