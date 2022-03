Pelo menos 30 crianças indígenas em Chocó cometeram suicídio para evitar serem recrutadas por grupos armados

Mais de 30 crianças e adolescentes indígenas tiraram a própria vida para evitar serem recrutados pelos dissidentes das FARC, ELN e os Gaitanistas de Autodefesa da Colômbia (AGC), nos últimos anos.

Depois que o relatório revelado pela Jurisdição Especial para a Paz (JEP) sobre recrutamento forçado não cessou, as autoridades indígenas se manifestaram apesar do medo que existe por represálias de grupos armados.

Eles relataram que, mesmo, o número poderia ser maior por causa da subnotificação gerada pelo pânico a ser relatado e que eles foram mortos.

De acordo com o líder indígena, a subnotificação de recrutamento e suicídio está aumentando.

Sobre o recrutamento, ele indicou que o mesmo é verdade porque o medo da reação de grupos armados ilegais é muito maior. “Nos casos de recrutamento há um número indeterminado, as reclamações estão lá, mas também há um registro, tudo permanece anônimo em silêncio para evitar represálias”.

O Conselheiro Geral da ONIC mencionou que há uma necessidade urgente de grupos armados para garantir o respeito ao Direito Internacional Humanitário.

Por fim, Gerardo Jumi indicou que os suicídios de crianças indígenas não ocorrem apenas em Chocó, mas também em Antioquia, Nariño e Cauca.

Em 12 de fevereiro, data em que se comemora o Dia Internacional das Mãos Vermelhas, que pede o não recrutamento e o uso de menores em conflitos armados, a Procuradoria Geral da Nação alertou que a prevenção do recrutamento de crianças e adolescentes não tem sido uma prioridade no planejamento territorial.

O Ministério Público revelou que 50 por cento dos planos de desenvolvimento dos 170 municípios em que são realizados Programas de Desenvolvimento com Abordagem Territorial (PDET), entre os mais afetados pela violência e com os maiores indicadores de recrutamento, não incluíram no planejamento instrumentos medidas que impedem esse delito, que viola os direitos dos menores no território nacional.

“A prevenção do recrutamento faz parte de um conjunto de planos, programas e projetos que estão sendo desenvolvidos pelo Estado, pela sociedade e pela família para garantir o exercício efetivo e o gozo dos direitos das crianças e adolescentes e evitar que sejam recrutados e/ou utilizados por grupos armados organizados ilegais. e grupos criminosos organizados”, disse o órgão de fiscalização.

