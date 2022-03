Papa Francisco visitou crianças ucranianas que fugiram da invasão russa e estão se recuperando em um hospital em Roma

Pope Francis visits Bambino Gesu Pediatric Hospital to thank for caring for Ukrainian children, who fled the Russian invasion of Ukraine, in Rome, Italy, March 19, 2022. Since the beginning of the conflict, the hospital has taken care of about 50 Ukrainian children. Vatican Media/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

No sábado, o Papa Francisco visitou as crianças que chegaram à Itália vindas da Ucrânia fugindo da invasão da Rússia nos últimos dias e estão sendo hospitalizadas no Hospital Pediátrico Bambino Gesù, administrado pelo Vaticano.

Por volta das 16h, Francisco visitou a fábrica de surpresa, onde estão localizadas as crianças hospitalizadas que chegaram da Ucrânia, muitas delas pacientes com câncer, mas também algumas crianças que foram feridas pelos atentados russos.

Desde o início do conflito, o hospital cuidou de cerca de 50 crianças ucranianas (Vatican Media/Reuters)

Segundo informações do Vaticano, atualmente existem 19 crianças ucranianas entre a sede em Roma e a sede do hospital na cidade de Palidoro, nos arredores da capital, enquanto as que chegaram desde o início da guerra são cerca de 50.

“O papa parou nos corredores e visitou todas as crianças presentes, antes de retornar ao Vaticano”, relatou a Santa Sé.

As fotos enviadas pela assessoria de imprensa do Vaticano mostram o Pontífice, acompanhado pela presidente da Bambino Gesù, Mariella Enoch, que acaricia uma menina chamada Lydia de cerca de 8 anos com a cabeça enfaixada (Vatican Media/Reuters)

Francisco havia se lembrado das crianças ucranianas internadas no chamado “hospital do papa” durante a audiência de hoje com os organizadores e crianças do Coro Antoniano e pediu para orar por elas.

“Rezemos por eles... os filhos de 'Bambino Gesu' feridos pela guerra”, disse o pontífice na madrugada do sábado ao se dirigir ao coro infantil. “É um momento difícil. Nós, aqui em Roma, vamos ajudá-los a melhorar”, disse.

O papa veio a conhecer as crianças ucranianas que estão atualmente internadas no hospital pediátrico Bambino Gesù, em Roma (Vatican Media/Reuters)

Esta semana, o pontífice também enviou uma mensagem agradecendo “pelo serviço, caridade, amor pelas crianças ucranianas feridas”.

Entre os admitidos, há quatro meninas que chegaram com uma associação de voluntários e que sofreram ferimentos graves de guerra. Duas delas sofreram amputação de membros superiores e as outras duas meninas têm trauma craniofacial bastante grave, disse o professor Mario Zama, chefe de Cirurgia Plástica e Maxilofacial do hospital, à mídia do Vaticano.

Um sorridente Francisco, de 85 anos, estendeu a mão para as crianças enquanto caminhava pelas enfermarias do hospital Bambino Gesù (Vatican Media/Reuters)

A estrutura que todos conhecem como o 'hospital do Papa' se ofereceu para acolher crianças ucranianas com várias patologias que escapam ao horror do conflito. Este centro pediátrico acumula experiência no tratamento de crianças com câncer da Ucrânia, onde há uma alta incidência amplamente ligada à tragédia de Chernobyl.

“Essa é a diplomacia da misericórdia. Sempre recebemos crianças de zonas de guerra”, disse a presidente do Bambino Gesù, Mariella Enoc, em declarações à mídia italiana.

Neste momento, quase 3,2 milhões de pessoas cruzaram fronteiras para fugir da Ucrânia, de acordo com os dados mais recentes da ONU.

Com informações da EFE

