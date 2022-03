Outras vítimas de Putin: “A Rússia trata seus próprios soldados como pedaços de carne, deixando-os apodrecer”

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB The body of a soldier, without insignia, who the Ukrainian military claim is a Russian army serviceman killed in fighting, lies on a road outside the city of Kharkiv, Ukraine February 24, 2022. REUTERS/Maksim Levin

“A Rússia trata seus próprios soldados como pedaços de carne, deixando-os apodrecer”, diz em um vídeo para a rede americana CBS um soldado apelidado de “fantasma”. Atrás dele, uma dúzia de corpos de combatentes russos estão empilhados em um caminhão refrigerador.

O jornalista do prestigiado sinal, Chris Livesay, é duro e honesto: “Na guerra de desinformação de Vladimir Putin, seus próprios soldados são vítimas”.

É que em sua máquina de propaganda totalmente oleada, Moscou não fala sobre invasão e esconde a resistência ucraniana. Nessa mentira, ele também esconde o número alarmante de baixas dentro de suas tropas, a maioria deles jovens recrutas.

O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia disse que quase 14.400 funcionários russos morreram em território invadido até este sábado. A Rússia não fornece informações, por isso é muito difícil comparar os dados.

Além disso, de acordo com detalhes ucranianos, as forças de Putin também perderam 95 aeronaves, 115 helicópteros, 1.470 veículos blindados, 213 peças de artilharia e outros equipamentos das Forças Armadas russas desde a invasão.

As agências de inteligência dos EUA estimam que mais de 7.000 soldados russos morreram nas três semanas decorridas desde a invasão da Ucrânia , um número que excede o número de militares dos EUA que perderam suas vidas nas guerras no Iraque e no Afeganistão, de acordo com o The New York Times.

As baixas terão implicações negativas para a eficácia das tropas russas, incluindo aquelas que lutam com tanques, disseram autoridades norte-americanas ao The New York Times.

Autoridades do Pentágono disseram ao jornal que, quando 10% dos membros de uma unidade militar morrem ou ficam feridos, essa unidade não é mais capaz de realizar ações de combate.

Alguns dias atrás, Infobae contou como as mães dos soldados poderiam se tornar um dos piores pesadelos de Putin.

A versão oficial - aquela apoiada pelo governo russo e amplificando a rede de mídia que apóia a palavra cada vez mais desvalorizada do Kremlin - diz que apenas profissionais participam do que a Rússia chamou de “operação especial” na Ucrânia. No entanto, as famílias dos recrutas, aqueles que realizam o serviço militar obrigatório ou que participam de práticas em algumas das forças de segurança, não dizem a mesma coisa e, na ausência de informações das autoridades sobre o destino de seus filhos, temem por eles. Para os pais desses meninos inexperientes de 18 ou 20 anos, que mal têm alguns meses de treinamento, na melhor das hipóteses, não há “operação especial”, mas uma guerra para a qual as autoridades russas secretamente levaram seus filhos ; uma guerra para a qual eles não estão preparados e na qual estão usado - eles gritam em meio ao desespero - como “bucha de canhão”.

Durante um briefing do Pentágono dos EUA, alguns dias atrás, foi sugerido que um número significativo de russos que lutam na Ucrânia são recrutas, e isso poderia explicar sua inexperiência e falta de conhecimento sobre o que deveriam fazer.

As leis russas proíbem os recrutas de participar dos combates. De acordo com o advogado Alexander Latynin, por lei, se um recruta quiser voluntariamente ir à guerra por contrato, ele pode fazê-lo, mas deve ter pelo menos três meses de treinamento ou um mês, dependendo de seu nível educacional. No entanto, na prática, os soldados foram forçados por métodos coercitivos a assinar contratos, dizem seus parentes.

