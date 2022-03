Os horários dos jogos do 7 da Liga Feminina Dimayor

Aqui está a lista completa dos jogos do 7 da Liga Feminina Dimayor, com suas datas e horários, bem como os locais onde serão realizados.

Independente Medellin-Fortaleza Dia: 19/03 Horário: 15:00 Estádio: ATANASIO GIRARDOT

Cortuluá-Deportivo Cali Dia: 19/03 Horário: 15:00 Estádio: DOZE OUTUBRO

Llaneros-Santa Fe Dia: 19/03 Horário: 15:00 Estádio: BELLO HORIZONTE

La Equidad-Atlético Bucaramanga Dia: 19/03

Horário: 16:00Estádio: METROPOLITANO DE TECHO

América de Cali-Orsomarso Dia: 19/03 Horário: 17:00 Estádio: PASCUAL GUERRERO

Sports Tolima-Deportivo Pereira Dia: 20/03 Horário: 00:00 Estádio: MANUEL MURILLO TORO

Real Santander-Atlético Huila Dia: 20/03 Horário: 11:00 Estádio: VILLA CONCHA

Millonarios-Atlético Nacional Dia: 20/03 Horário: 20:15 Estádio: EL CAMPIN Streaming: Vitória+Para

mais informações sobre a Liga Feminina Dimayor, partidas , equipes, jogadores e mais estatísticas, o site oficial está disponível no seguinte link.

Faça anotações, prepare os lanches e bebidas, para não perder nenhuma das partidas. (Foto: Dimayor)

futebol profissional feminino é recente na Colômbia, foi fundado no final de 2016 com o nome de La Liga Femenina Dimayor, embora seu primeiro torneio tenha ocorrido no ano seguinte, em 2017.

Como diz em seu nome, a Liga Feminina Dimayor faz parte da Dimayor, sigla para a Divisão Principal de Futebol Colombiano, que pertence à Confederação Sul-Americana (Conmebol) da Federação Internacional de Futebol (FIFA).

Na Liga Feminina Dimayor 17 clubes participam, que competem por um campeonato composto por quatro fases.

A primeira fase é chamada de “All Against All”, onde - como o próprio nome diz - todas as equipes da Liga Feminina Dimayor se enfrentam em 17 rodadas.

As próximas três fases são de eliminação simples, que serão qualificadas pelas oito melhores equipes do dia anterior, onde as quartas de final, as semifinais e as finais serão disputadas em viagens de ida e volta. A campeã e a vice-campeã representam a Colômbia na Copa Libertadores Feminina de 2022.

Vale ressaltar que a cada dia são realizadas oito partidas, já que 17 equipes compõem a liga, ou seja, um número ímpar, uma descansa toda semana.

Apesar de ser um torneio longo, com 17 rodadas para frente e para trás, não é vencido por quem marcar mais pontos, mas sim as oito melhores equipes se enfrentam na eliminação direta, nas primeiras quartas de final, depois nas semifinais e depois na final.

Em sua história, a Liga Feminina Dimayor teve quatro campeões: Santa Fe, com dois campeonatos; America de Cali, Atlético Huila e Deportivo Calí, cada um com um campeonato.

