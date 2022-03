O que espera a Seleção Mexicana durante seus últimos jogos de qualificação para a Copa do Mundo

Jul 3, 2021; Los Angeles, CA, USA; Mexico forward Hirving Lozano (22) moves the ball in the second half against Nigeria during a MexTour game at Los Angeles Memorial Coliseum. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

O último terço dos jogos ocorreu nas eliminatórias da Copa do Mundo da Concacaf e, com isso, também a última convocação da Seleção Mexicana. no processo atual. Gerardo Martino divulgou a lista de jogadores que precisará para os jogos contra os Estados Unidos, Honduras e El Salvador em busca da passagem para a Copa do Mundo de 2022 do Qatar.

A final da final octogonal está se aproximando e nada está decidido ainda, embora algumas equipes já estejam se afastando do resto do grupo: Canadá, Estados Unidos e México. Em jogo, restam nove unidades a serem distribuídas, no entanto, as três equipes estão se preparando para assumir as posições de qualificação direta para a feira mais alta do futebol.

Até o início das hostilidades, o Tri ocupa o terceiro lugar na classificação com 21 pontos (empatado com os americanos, mas com menos gols a favor), quatro a mais do que o mais próximo perseguido, o Panamá, e quatro a menos que o líder da tabela, o Canadá. Lembre-se de que a Concacaf distribui três lugares e meio para a Copa do Mundo.

Foto de arquivo do técnico do time de futebol mexicano Gerardo Martino durante uma coletiva de imprensa na Cidade do México (México). EFE/Sashenka Gutierrez

A missão da equipe nacional liderada por Tata Martino envolve vencer dois de seus três rivais próximos, a fim de garantir um ingresso. O primeiro adversário será os Estados Unidos na quinta-feira, 24 de março às 20:00 horas na quadra do Estádio Azteca. O conjunto Barras y las Estrellas enfrenta o mesmo panorama do mexicano.

O próximo e penúltimo compromisso no torneio de qualificação indica que o México visitará a América Central para enfrentar Honduras no Estádio Olímpico Metropolitano, na cidade de San Pedro Sula. Este é um lugar extremamente difícil para as equipes, mas nesta edição os catracos mal adicionaram uma unidade em casa.

O jogo está agendado para as 17h05 de domingo, 27 de março. Atualmente, Honduras é a única equipe oficialmente fora da luta para se classificar para o Qatar 2022.

Finalmente, o Tri fechará seu ciclo de eliminatórias contra El Salvador. No último dia, é muito provável que o status dos centro-americanos seja eliminado (um empate, derrota ou que o Panamá tenha dois pontos os derrube). Portanto, o jogo teria uma noção mais de comprometimento. O palco será o Colosso de Santa Úrsula às 19h05 do dia 30 de março.

A seleção mexicana de futebol enfrentará o Panamá no terceiro dia das eliminatórias da Copa do Mundo rumo ao Catar 2022 (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

É então que antes dos americanos tudo pode ser definido. O risco de ficar de fora para o México é um cenário catastrófico em que não marca pontos e que Panamá e Costa Rica conquistam três vitórias consecutivas.

Guarda-redes: Guillermo Ochoa (Club America), Rodolfo Cota (Leon Club), Jonathan Orozco (Club Tijuana) e Alfredo Talavera (Pumas).

Defensores: Jorge Sanchez (Club America), Johan Vázquez (Génova FC), Gerardo Arteaga (KRC Genk), Julian Araújo (LA Galaxy), Jesus Gallardo (Monterrey FC), Cesar Montes (Monterrey FC), Hector Moreno (Monterrey FC), Israel Reyes (Clube Puebla), Nestor Araújo (Real Clube Celta de Vigo) e Jesus Angulo (Tigres).

Meios: Edson Álvarez (Ajax), Hector Herrera (Atlético de Madrid), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Luis Romo (Monterrey FC), Rodolfo Pizarro (Monterrey FC), Erick Aguirre (Monterrey FC), Erick Gutierrez (PSV Eindhoven) e Diego Lainez Leyva (Real Bétis Balompie).

Avançados: Henry Martin (Club America), Santiago Gimenez (Cruz Azul), Uriel Antuna (Cruz Azul), Alexis Vega (Guadalajara), Hirving Lozano (Nápoles), Jesus Manuel Corona (Sevilha) e Raul Alonso Jimenez (Wolverhampton Wanderers).

