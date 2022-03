O gesto de Alejandro Riaño com empresários afetados pelo Jamming Festival

Vários empresários foram afetados pelo cancelamento do Jamming Festival 2022, alguns deles recorreram às suas redes sociais e às de amigos íntimos para vender a mercadoria com a qual ficaram em seus estandes prontos para receber os mais de 50.000 participantes que aguardavam o evento a cada dia de 19 a 21 de março.

Nas redes sociais, também foi possível observar o aborrecimento de alguns participantes que se aglomeraram em frente à boate Casa Babylon para mostrar a inconformidade devido ao não cumprimento dos organizadores do evento. Essas pessoas carregavam malas de viagem na mão e procuravam explicações sobre o que aconteceu. Alguns dos manifestantes são de países como Equador, Bolívia, México e Costa Rica.

Houve também vários internautas que, por meio de plataformas digitais, promoveram diferentes ajudas aos empreendedores, replicando as mensagens que compartilharam sobre os diferentes produtos que pretendiam comercializar no dia do evento.

Em sinal de empatia com os afetados, o comediante Alejandro Riaño fez um importante anúncio através de suas redes sociais, no qual informou que os lucros que arrecadar com suas apresentações na capital musical serão doados a pessoas afetadas pelo cancelamento do evento.

“Este ano, como parte de nossa turnê nacional, o dinheiro que arrecadamos do nosso show em Ibagué será doado para os empresários que fizeram parte do Jamming e perderam tudo. Fique de olho nas informações para receber suporte desse lado. Muita força!” , ele escreveu através de suas 'InstaStories'.

Aqui está o conteúdo completo de Alejandro Riaño :

O comediante Alejandro Riaño doará os lucros de seus shows em Ibagué para empresários afetados pelo Jamming Festival. Retirado do Instagram @rastreandofamosos

As palavras de Alejandro Riaño rapidamente se tornaram virais nos diferentes portais de entretenimento responsáveis por replicar o conteúdo de celebridades em suas redes sociais. Nesse caso, o responsável foi 'Rastrando Famososos', onde já ultrapassa 3.500 curtidas e mais de 120 comentários, entre os quais se destaca a boa qualidade do comediante quando se trata de ajudar os necessitados.

“Ele é definitivamente o melhor”, “Estes são os posts que vale a pena ver”, “Maravilhoso mais pessoas como ele”, “Nada para se surpreender está SEMPRE disposto a ajudar e apoiar as pessoas. Mais uma de suas belas obras”, “Super essa é a iniciativa que os empresários devem tomar”, “Este se ele quer uma mudança real, ao contrário da Epa Colômbia, tudo o que ele faz é encher os bolsos e não cumprir várias coisas que prometeu”, entre outros.

Por meio de sua conta no Twitter, o comediante de Bogotá Alejandro Riaño falou sobre a polêmica que vive há dias com Miguel Polo Polo. Embora ele não se referisse literalmente ao político recém-eleito para a Câmara dos Deputados, pela Circunscrição Especial Afro, os seguidores do ator que dá vida a Juanpis González assumiram que era uma resposta ao que aconteceu anteriormente. Na manhã de 14 de março, um dia após as eleições, Riaño compartilhou um fio de trinados em que garantiu que não deveria ser o foco do debate no momento da votação.

“Alguns dias atrás eu disse que iria compartilhar o que eu pensava depois das eleições e aqui vai. Abro o tópico: acredito que as eleições não são o triunfo dos eleitos; elas devem ser o triunfo das comunidades e a responsabilidade de trabalhar para elas. Se eles não receberem uma mudança, ninguém ganha, nada acontece”, começou Riaño, e depois entrou em detalhes sobre suas opiniões sobre as eleições.

