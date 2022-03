O Estado cubano completou apenas 42% das moradias planejadas para 2021

Havana, 19 de março O Ministério da Construção de Cuba (Micons) concluiu apenas 42% das casas que planejava construir em 2021 e 41% das reformas planejadas. De acordo com o relatório anual do ministério, coletado neste sábado pela mídia oficial, 18.645 casas dos planos estaduais foram concluídas no ano passado, de cerca de 44.400 planejadas, e 14.245 foram reformadas, quando o plano visava cerca de 34.745. O primeiro-ministro cubano Manuel Marrero Cruz, que participou da apresentação do relatório, falou da “insatisfação” de muitas famílias com essas violações, incluindo mães solteiras com três ou mais filhos, segundo a Agência de Notícias Cubana (ACN). Marrero também insistiu em dar “prioridade máxima” ao programa habitacional e pediu aos Micons que não aceitassem justificativas e se envolvessem para garantir que os programas fossem cumpridos. O plano Micons para este ano prevê a construção de 37.991 unidades habitacionais e a reabilitação de 14.697. O Estado é o principal construtor em Cuba. O setor da construção está enfrentando sérias dificuldades em Cuba, sendo a falta de insumos como aço e cimento um dos principais obstáculos.