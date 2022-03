O calvário de um ex-jogador francês após sofrer 12 operações: ele pediu aos médicos que amputassem sua perna

O futebol é um dos esportes mais bonitos do mundo. Mas, ao mesmo tempo, como em qualquer disciplina, o jogador está predisposto a sofrer lesões que afetam seu físico durante sua carreira e uma vez que ele decide se afastar da atividade profissional. É o caso do ex-jogador do Paris Saint-Germain, o francês Bruno Rodríguez, que sofreu muitos problemas após sua aposentadoria.

O ex-atacante que surgiu em Mônaco, e que também passou por outros clubes franceses, como Metz ou Lens, contou sua provação após sofrer várias lesões em um de seus tornozelos que o levaram a tomar a decisão de se infiltrar para jogar.

“Quando eu estava jogando, tive muitas entorses de tornozelo. Eu sempre quis jogar, jogos pequenos e grandes. A cortisona com a qual fui injetada, sabe-se, corrói a cartilagem e, se não houver mais cartilagem, irriga por dentro. Nós, como jogadores de futebol, não estamos cientes das consequências. Certamente, se eles tivessem me explicado, eu teria dito que teria deixado o próximo jogo passar”, disse Rodríguez em uma extensa entrevista ao jornal esportivo francês L'Equipe.

Em seguida, o ex-atacante que se aposentou em 2005 e tem 49 anos hoje deu detalhes de como seu problema de saúde evoluiu até pedir aos médicos que amputassem parte da perna direita após 12 operações após sua despedida do futebol.

“Eu não conseguia mais dirigir. Minha esposa teve que me lavar. Eu não conseguia mais trabalhar, então não havia mais dinheiro entrando. Isso causou muitos danos na minha vida. Eu não conseguia desfrutar dos meus filhos. Eu não podia mais fazer nada, fiquei em casa. Não somos mais úteis. Eu não estava necessariamente deprimido. Bem, eu pensei que sim. Mas eu só estava comendo. Isso me irritou facilmente. Não era mais uma vida para minha esposa. Se ela não estivesse lá, poderia ter arruinado tudo”, disse Rodriguez sobre os pensamentos sombrios que lhe apareceram por causa do sofrimento físico e mental.

O atacante francês com a jaqueta de Bradford City, do futebol inglês

“Durante a penúltima operação, eles removeram meu maléolo (processo arredondado da tíbia e fíbula em ambos os lados da articulação do tornozelo). Isso causou um tumor. Foi benigno, mas poderia ter sido transformado. Há um mês e meio, tivemos uma última reunião com os médicos. Eu pedi para eles cortarem. Mesmo que ainda haja dor, pelo menos poderei andar normalmente com uma prótese, posso ser independente”, explicou.

Assim que a notícia de seus problemas físicos foi divulgada, Rodriguez recebeu ligações de vários ex-líderes das equipes pelas quais jogou e, durante uma partida do PSG no Parque de los Princes, um banner foi exibido com uma mensagem para ele. Nos próximos três meses, quem também soube usar a camisa Rayo Vallecano no futebol espanhol durante 2001 terá que realizar sessões de fisioterapia.

“Trabalhamos principalmente em equilíbrio. Eu tenho a dor da operação, mas acima de tudo há a do membro fantasma, que vai diminuir com o tempo: são dores nervosas, o cérebro pensa que sempre há a perna. Tenho a impressão de que tenho o pé, quero mexer os dedos e o tornozelo, ele me puxa... É muito raro”, disse.

Depois de uma carreira profissional de 13 anos em que marcou 76 gols, Bruno Rodríguez deixou uma mensagem importante para as novas gerações de futebolistas e o cuidado que eles precisam tomar para cuidar de sua carreira. “Claro que me arrependo. Se eles tivessem me dito que ele ia me levar lá, eu teria dito não. Você joga e eles não dizem que você precisa descansar. Mas eu não culpo ninguém. Tem que ser útil, diz. Que eles me amputaram, quem se importa. Mas tem que ser um choque. Educar os jovens. Que seja usado em centros de treinamento”, concluiu.

