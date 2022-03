Milionários atingem sequência histórica após derrotar Once Caldas

A equipe liderada por Alberto Gamero está obtendo uma de suas melhores sequências nos últimos anos. Recentemente, o blues venceu por 1-0 contra o Once Caldas de Manizales, em uma partida disputada pela décima primeira rodada do torneio local. O compromisso ocorreu no Estádio El Campín e após 62 minutos de jogo, Daniel Ruíz, do pênalti, marcou o gol com o qual os embaixadores venceram.

Havia muita expectativa em torno desta partida, especialmente desde a derrota do albiazul para o Fluminense, devido à qualificação para a fase de grupos da Copa Libertadores. Os embaixadores estão liderando o torneio e não podem perder pontos. O Atlético Nacional os acompanha de perto, ficando em segundo lugar na tabela. O jogo não foi particularmente atraente e havia poucas opções geradas por ambas as equipes. No entanto, a equipe azul dominou mais, embora em várias passagens os brancos prevalecessem e assumissem o controle.

Na primeira parte do encontro, Millonarios apresentou dificuldade em gerar um jogo. A ausência de David Silva foi notória. Eles optaram, então, por fotos de média distância. Foram Eduardo Sosa e Larry Vasquez os primeiros a tentar de fora. Nas duas ocasiões, o goleiro Gerardo Ortiz, da equipe rival, respondeu corretamente.

A partir de 15 minutos, uma vez que Caldas se instalou. Eles geraram perigo duas vezes com jogadas muito semelhantes. Beira pela banda, volte e termine. O objetivo de Mendez Garcia e Marcelino Carreazo não estava em sintonia, felizmente para aqueles na capital. Aos 30 minutos e a partir de então, houve pouca brincadeira. O árbitro teve um mau manuseio da partida no primeiro tempo.

No segundo tempo, devido à falta de mobilidade, o atacante Diego Herazo, de uma atuação disputada, foi substituído por Jader Valencia. Milionários não conseguiram quebrar a resistência da equipe de Manizales até depois de 60 minutos. Nesse ponto, Ruíz, o número 10 do time da casa, recebe a bola dentro da área, se agarra para dentro e é derrubado por um adversário. O árbitro apontou para o pênalti máximo e, embora fosse evidente, o VAR o reconfirmou. Foram os mesmos 10 que executaram a prisão. Canhoto no meio do gol e do gol.

O treinador da equipe branca, Diego Corredor, imediatamente se apressou com as mudanças. Robert Mejia e Juan David Rodriguez entraram. No entanto, Millos continuou a dominar. Aos 70 minutos, Andrés Llinas e Andrés Murillo tiveram que ser substituídos. Ambos os jogadores manifestaram doenças físicas. Celis saiu alguns minutos depois. José Cuenú entrou como zagueiro central, Ricardo Rosales entrou para jogar como ala e Edgar Guerra estava à frente, sobre a banda.

No minuto 81, outra opção para os milionários quase acabou condenando a partida. Sosa iniciou um contra-ataque que abriu no setor esquerdo com Ruíz, que com um toque sutil habilitou o Valência e alcançou por pouco o segundo gol. O atacante terminou sem precisão. Pouco depois, depois de um cruzamento muito bem executado da esquerda, Vasquez cabeceia e a bola passa por cima do gol.

Durante os últimos dez minutos, o azul 10 começou seu show. Uma série de gambetes, passes filtrados e frequências de posse fazem com que El Campin caia por pouco. No minuto 89, o juvenil inventa uma jogada fantástica para o setor esquerdo e lança um chute canhoto de 30 metros que bate no taco. Grito chocado de gol para os torcedores. O árbitro apita o final da partida e Millos recebe os 3 pontos.

Não só foi a vitória, os embaixadores continuam sendo líderes do campeonato, com 26 pontos, estendendo sua sequência de gols invictos e mais vitórias consecutivas. Eles têm o vale menos derrotado dos 20 clubes da primeira divisão colombiana e são o melhor time visitante em todo o torneio. Além disso, eles registraram com esta vitória um novo recorde para a história do clube, o maior número de vitórias consecutivas até agora nos torneios curtos, que já têm 20 anos. O blues já tem sete vitórias consecutivas contra Unión Magdalena, Deportivo Cali, Aguilas Doradas, Jaguares, Cortuluá, Independiente Santa Fe e, agora, Once Caldas.

O desafio para a equipe, nos próximos anos, é manter essa boa sequência e garantir sua classificação. O Deportivo Independiente Medellín será seu próximo rival, uma das melhores equipes do atual torneio, e a partida acontecerá no dia 23 de março, às 20:15, no estádio Atanasio Girardot.





