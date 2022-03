Mediador da ASEAN pediu mais pressão sobre os líderes do golpe durante a visita à Birmânia

Bangkok, 19 Mar O Enviado Especial da ASEAN para a Birmânia, ministro cambojano Prak Sokhonn, inicia neste domingo uma visita ao país na qual se reunirá com a junta militar que tomou o poder em fevereiro de 2021 e reprime brutalmente a dissidência, e na qual um oenegé pede mais firmeza e pressão com os líderes do golpe. Sokhonn, o atual ministro das Relações Exteriores que assumiu o cargo de mediador em janeiro após o fracasso de seu antecessor - que não visitou a Birmânia - estará na Birmânia até quarta-feira, embora seu horário de trabalho e reuniões não tenham transcendido. Esta primeira visita do enviado, um número acordado em abril do ano passado entre os líderes do Sudeste Asiático e o líder golpista, Min Aung Hlaing, “visa criar uma condição favorável que levará ao fim da violência”, de acordo com o comunicado do governo cambojano. O ministro das Relações Exteriores, ao contrário do seu antecessor — Brunei Erywan Yusof — não estabeleceu condições ou exigências à junta militar birmanesa para a viagem, uma decisão criticada pela organização Parlamentares pelos Direitos Humanos da ASEAN (APHR). “É uma traição à decisão coletiva da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático) e à vontade do povo birmanês”, denuncia este sábado Charles Santiago, parlamentar malaio e diretor da APHR. De acordo com Phnom Penh, a visita e as conversações durante ela girarão em torno dos cinco pontos de consenso estabelecidos pelos líderes políticos do bloco e pelo golpista birmanês, incluindo “a cessação imediata da violência” contra civis e um “diálogo construtivo” envolvendo todas as partes. No entanto, a junta militar vetou até agora qualquer possibilidade de seu encontro com a líder deposta, Aung San Suu Kyi, que foi condenada a 6 anos de prisão e ainda enfrenta uma dúzia de processos judiciais, ou outros representantes do governo civil derrubado. Apesar do acordo, a ASEAN acredita que, desde então, a junta birmanesa tomou medidas “insuficientes” para a implementação do acordo. Santiago pede ao mediador do bloco maior firmeza e pressão para forçar os militares birmaneses a cumprir suas promessas. “É ridículo que o Enviado Especial da ASEAN diga que a sua visita à Birmânia visa 'criar uma condição favorável' para acabar com a violência. É hora de parar de dar as mãos aos acusados de crimes de guerra”, salienta o político malaio. A Birmânia está atolada em uma profunda crise social, política e humanitária desde o golpe de Estado militar de 1º de fevereiro de 2021, que pôs fim ao regime democrático e impôs um regime de repressão violenta à dissidência. O Exército justifica o golpe por suposta fraude durante as eleições gerais de novembro de 2020, cujo resultado foi anulado e nas quais o partido de Suu Kyi varreu, como aconteceu em 2015, com o aval de observadores internacionais. Em um relatório recente, as Nações Unidas acusaram os militares birmaneses de assassinar, prender e torturar civis, enquanto a Associação Birmanesa Oenegé para a Assistência a Prisioneiros Políticos conta com pelo menos 1.687 pessoas que morreram como resultado da repressão brutal das autoridades. CHEFE nc/pi