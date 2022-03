Marc Márquez alerta para seu ritmo com a pista molhada

Lombok (Indonésia), 19 Mar O espanhol Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) alertou os rivais do seu ritmo durante a terceira ronda de treinos livres do Grande Prémio de MotoGP da Indonésia no circuito de Mandalika, onde foi o mais rápido e também o que deu mais voltas, vinte e uma. A estratégia mudou drasticamente em comparação com o primeiro dia, quando muitos pilotos foram vistos pegando leve, e praticamente todos os pilotos de MotoGP saltaram em uníssono na pista com o objetivo claro de fazer tantas voltas quanto possível em condições de chuva. O objetivo desta estratégia não era outro senão trabalhar o máximo possível na melhor configuração possível para a corrida de domingo, que muitas previsões meteorológicas prevêem ser idênticas às de sábado e apesar de muitas delas terem que passar pela primeira qualificação para tentar estar o mais à frente. quanto possível no treinamento de saída, decisivo para alcançar um bom resultado final. Com essa situação e abordagem, o primeiro líder foi novamente o francês Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que na sexta-feira tinha sido o mais rápido, mas seu “status” foi de curta duração, já que o australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21), um verdadeiro especialista nessas condições, “se estabeleceu” no topo da tabela de tempo com um recorde de 1:37 .860, um “cronógrafo” dois segundos mais rápido que o do francês. O espanhol Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) foi um dos primeiros a experimentar com pneus de asfalto seco já usados, numa clara tentativa de melhorar os recordes de sexta-feira e, embora tenha sido o líder desta terceira rodada de testes livres, o seu tempo ainda estava cinco segundos e meio atrás dos melhores tempos. Nessa altura, com um quarto de hora à frente do treino, Marc Márquez e Jack Miller começaram a arranhar décimos na volta mais rápida da sessão, juntamente com o português Miguel Oliveira (KTM RC 16) e juntaram-se outros pilotos na etapa final da sessão. Mais uma vez, Fabio Quartararo mais uma vez teve problemas com a eletrônica de sua moto que o obrigou a entrar em sua oficina enquanto na pista o piloto da Repsol Honda voltou à volta mais rápida da sessão, uma clara referência do que o ritmo do oito vezes campeão mundial em uma corrida sob estes condições podem ser, apesar de ver forçado a passar pela primeira classificação. Márquez dominou claramente a sessão, à frente do italiano Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) e dos seus compatriotas Marco Bezzecchi e Luca Marini, ambos nas pistas da Yamaha YZR M 1, com os espanhóis Alex Rins (Suzuki GSX RR) e Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) atrás deles. Uma novidade curiosa de se ver foi o prémio de Gestão de Corridas que todos os pilotos de MotoGP praticariam no momento da largada diretamente na formação inicial e muitos deles tentaram fazê-lo a partir de posições que estavam fora da linha de linha durante a corrida, para ver qual era o grau de sujeira e falta de aderência nesses pontos. Havia a possibilidade de que eles tentassem até duas vezes, mas esse não era o caso de pilotos como o próprio Marc Márquez ou “Pecco” Bagnaia, enquanto Fabio Quartararo tentou e, nesta segunda vez, ele o fez na “pole position”, um primeiro lugar que ele ocupa no MotoGP geral livre contagem de prática.