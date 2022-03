Lille e Lens abordam posições europeias

As equipes do norte da França brilharam no sábado, depois que o Lille venceu em Nantes (1-0) e o Lens venceu o Clermont (3-1), na 29ª rodada do campeonato francês.

Depois de ter sido eliminado da Liga dos Campeões pelo Chelsea (2-1, 2-0 na primeira mão) na quarta-feira, o Lille respondeu em campo e venceu o estádio Beaujoire, graças a um golo de Amadou Onana (41 minutos, 1-0).

Após a expulsão de Timothy Weah aos 64 minutos, Lille recuou, mas manteve o resultado e subiu para o sexto lugar, quatro unidades do pódio e lugares de qualificação para a Liga dos Campeões.

O Nantes, que já foi derrotado em Troyes (1-0) na semana passada, caiu para o oitavo lugar e parece manter a cabeça focada na próxima final da Copa da França contra o Nice.

Lens (7º), que jogou contra o Clermont em uma camisa azul celeste e calça amarela, as cores da Ucrânia, persegue Lille e permanece dois pontos atrás de seu vizinho e rival.

Florian Sotoca foi o protagonista da partida, depois de se esconder atrás das costas do goleiro Ouparine Djoco, para aparecer quando o goleiro rolou a bola. Depois de roubar a bola, Sotoca conseguiu marcar quase sem ângulo e ultrapassar sua equipe pouco antes do intervalo (min. 45+3, 2-1).

O gol minou o moral de Clermont (16º), que permanece apenas um ponto acima da posição do play-off para a permanência.

— Resultados dos jogos da 29.ª jornada do campeonato francês de futebol 1 e classificação:

- Sexta:

Saint-Étienne - Troyes 1 - 1

- Sábado:

Lente - Clermont 3 - 1

Nantes - Lille 0 - 1

(12h00 GMT) Mônaco - Paris SG

(14h00 GMT) Angers - Brest

Burdeos - Montpellier

Rennes - Metz

(16h05 GMT) Reims - Lyon

(19h45 GMT) Marsella - Niza

Avaliação: Sts J G E P GF GC Dif

1. Paris SG 65 28 20 5 3 59 24 35

2. Marselha 50 28 14 8 6 43 26 17

3. Bom 50 28 15 6 7 38 21 17

4. Rennes 49 28 15 4 9 57 27 30

5. Estrasburgo 47 28 13 8 7 50 32 18

6. Lille 46 29 12 10 7 38 35 3

7. Lente 44 29 12 8 9 45 39 6

8. Nantes 42 29 12 6 11 36 31 5

9. Mônaco 41 28 11 8 9 40 30 10

10. Lyon 41 28 11 9 8 40 37 3

11. Montpellier 38 28 11 5 12 41 40 1

12. Reims 35 28 8 11 9 32 31 1

13. Brest 35 28 9 8 11 36 42 -6

16. Clermont-Ferrand 28 29 7 7 15 28 51 -23

17. Lorient 27 28 6 9 13 24 43 -19

18. Santo Estêvão 27 29 6 9 14 29 51 -22

19º Metz 23 28 4 11 13 25 46 -21

20. Burdeos 22 28 4 10 14 38 68 -30

. /bds/eba/ir/dam/dr