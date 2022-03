Líderes da oposição discutiram terrorismo com o vice-primeiro-ministro de Israel, Gideon Sa'ar

Em visita à Argentina, o vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça de Israel, Gideon Sa'ar, já realizou várias reuniões com líderes políticos no 30º aniversário do ataque à Embaixada de Israel em Buenos Aires. Ontem foi a vez de dois dos principais líderes do Juntos por Cambio : a presidente do PRO, Patricia Bullrich, e o chefe da Coligação Cívica e deputado nacional, Maximiliano Ferraro.

No início da reunião, os líderes da oposição e a delegação que viajou de Tel Aviv concordaram que “a importância de continuar trabalhando para que os responsáveis pelo ataque à sede diplomática israelense há três décadas sejam levados à justiça e, assim, tragam paz para as vítimas, suas famílias e os sobreviventes”, foi relatado em um comunicado.

A luta contra o terrorismo foi um dos principais tópicos discutidos na reunião . A conversa centrou-se nos ataques cometidos em Buenos Aires em 1992 e 1994, nos quais o Hezbollah e o Irã são acusados de sua autoria intelectual, a morte do promotor Alberto Nisman e o Memorando de Entendimento assinado com a República Islâmica do Irã.

Além disso, eles discutiram a segurança na fronteira norte da Argentina e sua importância “principalmente nos pontos onde há atividade ligada ao Hezbollah, e enfatizaram o papel central que a cooperação em arenas internacionais desempenha na promoção da luta contra o terrorismo”.

Maximiliano Ferraro, presidente da Coalizão Cívica

“O mundo precisa de justiça e paz. Sobre isso, concordei com o vice-primeiro-ministro israelense, @gidonsaar, em uma conversa profunda sobre eventos que nos marcaram, como os ataques à Embaixada de Israel e à AMIA, o assassinato de Nisman e o Memorando com o Irã. Exigimos respostas!” , publicou Patricia Bullrich nas redes sociais.

“Conversamos sobre 4 feridas que compartilhamos: os ataques terroristas na Embaixada e na AMIA, o memorando com o Irã e o assassinato de Nisman. Estamos unidos por dores que não esquecemos, mas também vincula amizade e cooperação”, comentou Maximiliano Ferraro, por sua vez, em sua conta pessoal no Twitter.

Outra questão que eles discutiram foi a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. As partes compartilharam sua preocupação com a situação na sociedade civil ucraniana desde a invasão russa e os efeitos da guerra.

A reunião contou com a presença dos outros membros da delegação, o Diretor-Geral para a América Latina e o Caribe do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Jonathan Peled, e o Embaixador de Israel na Argentina, Galit Ronen. Nos últimos dias, os enviados do governo da comitiva mantiveram uma intensa agenda de atividades para o 30º aniversário do ataque à missão diplomática que se reportava a Tel Aviv.

Entre esses compromissos, Gideon Sa'ar se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Sergio Massa, que lhe apontou a importância de manter a organização terrorista na lista vermelha. Nessa reunião estavam presidentes de blocos governantes e de oposição, como Germán Martínez da Frente de Todos, Alejandro “Topo” Rodriguez do Interblock Federal, Karina Banfi da UCR e Juan Manuel López da Coalizão Cívica.

A delegação oficial do Estado de Israel também participou de uma recepção honorária organizada pelo presidente da Câmara de Comércio Israelense Argentina (CCAI), Mario Montoto, como parte dos eventos do 30º aniversário do ataque à embaixada.

O processo judicial que busca esclarecer o ataque está sob a jurisdição do Supremo Tribunal de Justiça, uma vez que se trata de um ataque a uma sede diplomática estrangeira.

Gideon Sa'ar na reunião com líderes da oposição

