Líder indígena é assassinado na Nicarágua

Manágua, 18 Mar Um líder indígena, que foi inicialmente dado como desaparecido, foi assassinado e seu corpo encontrado com sinais de tortura no nordeste da Nicarágua, o Governo Territorial Mayangna Sauni Arungka Matumbak, composto por cidadãos nativos, relatado nesta sexta-feira. O corpo de Solomon Lopez Smith foi encontrado no dia 15 no local conhecido como Cerro Palan Asan, com ossos quebrados do crânio, uma parte da pele separada do rosto, sem cabelo, orelhas e dedos mutilados da mão esquerda, fratura na coluna vertebral e mão direita, dedos dos pés direitos abertos, e buracos de tiro de espingarda nas costas, detalhou o Governo Territorial, em um relatório sobre o que aconteceu. "Tudo isso se traduz em um ato criminoso, e com ódio eles despojaram a vida de seu irmão, reconhecido por defender as terras comunais", ressaltaram as autoridades indígenas, que haviam inicialmente relatado que o homem havia escapado vivo após vários dias sequestrado por supostos "colonos" (invasores de terras). Lopez Smith era uma figura bem conhecida entre os povos indígenas da Nicarágua e de outros países, dada sua dedicação às suas comunidades, e seu excelente trabalho no esporte e na cultura dos povos indígenas, de acordo com o governo Mayangna. "Instamos o regime de Ortega-Murillo a levar à justiça os assassinos do líder indígena Salomón López Smith na Nicarágua. Ativistas atribuem essa atrocidade aos colonos que ameaçam as comunidades indígenas e agem impunemente sob o regime. Isso deve parar", disse o Departamento de Estado dos EUA em sua conta no Twitter em espanhol. SITUAÇÃO ADVERSA PARA INDÍGENAS O Centro Nicaraguense de Direitos Humanos (CENIDH) não estava muito otimista sobre uma possível investigação do governo liderado por Daniel Ortega, depois que a Assembleia Nacional (Parlamento) majoritária do governo cancelou a personalidade jurídica do Centro de Justiça e Direitos Humanos na costa atlântica da Nicarágua (Cejudhcan), que denunciou os assassinatos de dezenas de indígenas, sem ser investigado. "O regime de Ortega-Murillo, em vez de garantir uma investigação relevante sobre esses fatos, atender às demandas das comunidades e aumentar seu crescimento econômico e social, resolveu atacá-los, anunciando o cancelamento da personalidade jurídica de uma das organizações mais comprometidas e protetoras na região", apontou o Cenidh. O Governo Central da Nicarágua não se referiu ao caso. O governo territorial indígena está em "estado de alerta" desde o último dia 11. Recentemente, a Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, afirmou que "os povos indígenas da Nicarágua continuaram a sofrer ataques violentos no contexto de disputas territoriais, a maioria deles em total impunidade", em relatório no qual disse ter recebido informações sobre 11 assassinatos de povos indígenas em 2021. O Centro de Justiça e Direito Internacional (Cejil) alertou que os povos indígenas da Nicarágua correm o risco de serem exterminados pela constante invasão de seus territórios. Os povos indígenas e os povos de ascendência africana na Nicarágua vivem em 304 comunidades estabelecidas em 23 territórios, a maioria nas áreas mais pobres e isoladas do país.