Lens vence na liga francesa enquanto promove a paz

LENS, França (AP) - O Lens mudou suas cores tradicionais de “sangue e ouro” para o azul e amarelo da bandeira ucraniana no sábado em sua vitória por 3-1 sobre o Clermont na liga francesa.

A lente geralmente toca em vermelho e amarelo. O clube do norte da França disse que a mensagem era promover a paz após a invasão russa da Ucrânia. Os jogadores da equipe usavam shorts amarelos e camisetas azuis com a palavra “Paz” escrita em seis das línguas faladas no camarim do clube. O estádio anfitrião também foi decorado com as cores amarelo e azul.

Na partida, Lens se recuperou de perder por um tempo para vencer a vitória e ficar em sexto lugar na classificação.

Elbasan Rashani pegou os anfitriões de surpresa para dar a Clermont a liderança no período de 8 minutos. Kevin Danso empatou o placar com um escanteio e Florian Sotoca colocou Lens na frente do agregado do primeiro tempo.

Massadio Haidara selou a vitória depois de fazer um rebote, após o chute de Jonathan Clauss que atingiu o travessão quase na hora do jogo.

Clauss foi uma peça importante durante todo o jogo e foi aplaudido de pé quando deixou o campo faltando um minuto, dois dias depois de ter sido convocado pela primeira vez para a seleção francesa.

O atual campeão Lille viajou para Nantes no sábado e está procurando preencher a lacuna com outros candidatos para ingressos para as ligas europeias.