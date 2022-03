Leclerc vence a primeira pole do ano e Sainz terminará em terceiro no Bahrein

Sports Writing, 19 Mar O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) começará primeiro neste domingo no Grande Prêmio do Bahrein realizado no circuito de Sakhir e que abre o Campeonato Mundial de Fórmula 1, onde neste sábado ele foi o melhor na sessão de qualificação, à frente de seu companheiro de equipe espanhol Carlos Sainz, que terminou em terceiro. Leclerc, de 24 anos, alcançou a décima pole desde a corrida na F1 ao percorrer os 5.412 metros da pista nos arredores de Manama — capital do país — em um minuto, 30 segundos e 558 milésimos, 123 a menos que o holandês Max Verstappen (Red Bull), o último campeão mundial, que terminará em segundo; e quem melhorou em apenas seis milésimos o tempo de Sainz, que começará na segunda linha, ao lado do outro Red Bull, o do mexicano Sergio Pérez. O outro espanhol, o duplo campeão mundial asturiano Fernando Alonso (Alpine), vai começar em oitavo, a partir da quarta linha; e ao lado do dinamarquês Kevin Magnussen (Haas). Ambos começarão atrás do sete vezes campeão mundial inglês Lewis Hamilton (Mercedes) e seu ex-companheiro de equipe Valtteri Bottas, agora na Alfa Romeo, que partirá da terceira fila. A partir da quinta, a primeira corrida do Campeonato Mundial de Fórmula 1 - marcada para 57 voltas, para completar um percurso de 308,2 quilômetros - o inglês George Russell, o novo piloto da Mercedes; e o francês Pierre Gasly (Alpha Tauri) enfrentarão a primeira corrida do Campeonato Mundial de Fórmula 1. CHEFE arh/apa