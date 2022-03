Infobae em Kiev: os testemunhos comoventes daqueles que perderam tudo nos prédios bombardeados

- Essa é a cozinha?

- Bem... essa era a cozinha.

-Claro, desculpa.

- Costumava ser limpo e arrumado. Agora só restam ruínas.

Falar com alguém que acabou de perder sua casa não é fácil. O atentado de ontem deixou Ludmila sem um apartamento. Estivemos lá algumas horas depois, mas não era um dia para conversar, o poço gerado pelo impacto do míssil ainda soprava fumaça. Foi um dia de silêncio na vizinhança.

O sábado começou com outro lado. Não houve bombardeios em Kiev. Houve, sim, alarmes e mísseis antiaéreos que deixaram as bases ucranianas. Também houve tiroteios para o céu para diminuir os drones. Houve o que é dito ação, existe permanentemente no círculo russo que circunda a capital. Mas não houve novos impactos, o que permitiu que os moradores do bairro Podilsky retornassem ao local destruído ontem por um míssil e tentassem recuperar algumas de suas coisas.

Conversar com alguém que perdeu a casa há um dia também não é fácil, mas a própria necessidade de contar a história os motiva. “Eu moro aqui com meus três filhos. A mais velha não está na cidade, ela foi com os filhos para uma pequena aldeia onde mora a avó. Minha outra filha, Natalia, ficou em Kiev, estamos juntos, mas felizmente no momento do atentado não havia ninguém na casa”, diz.

Se tivesse havido alguém, sua morte teria sido muito provável. A casa de Ludmila fica no primeiro andar do prédio cuja parede lateral desapareceu com a explosão. Do quarto de suas filhas até o local do impacto, é menos de dez metros, e você pode ver da sala sem paredes a enorme lacuna.

Alguns amigos da filha trabalham na remoção dos escombros. Eles enchem a pá, jogam a pedra fora e fazem de novo. No apartamento ao lado de Ludmila mora uma senhora idosa com a filha. Eles estavam lá às 8:04 do dia 18 de março, quando o míssil caiu. Ludmila não sabe se estão bem, foram levadas para o hospital e aguardam novidades.

“Este era o meu quarto, eu dormi aqui”, diz ele, apontando para uma poltrona vermelha que está cheia de poeira. Você não pode ver a cor do chão, está coberto de sujeira. Sujidade, quero dizer, a pilha de coisas feitas do que costumavam ser livros em uma biblioteca, ornamentos, restos de uma mesa de café, o copo daquela mesa de centro, pedaços de parede caída. O estado em que uma bomba sai de um ambiente é muito arbitrário, nada pode ser entendido onde estava e como chegou lá. Na cozinha de Ludmila, o aquecedor foi comprimido, como se ele tivesse recebido vinte palazos. Os potes de compotas e conservas acabaram todos no balcão, principalmente em pé, sem tombar. A piscina está cheia de coisas cheias de poeira, e atrás da torneira há uma estranha mancha violeta, uma espécie de corrente sanguínea que deve ser, antes, uma beterraba explodida, um pedaço de borch espalhado.

Os restos mortais após os ataques

Ludmila tem 56 anos e fala inglês muito bem. Ela pede para enviar fotos de sua casa, o que pode ajudá-la no futuro. “Felizmente, nem eu nem ninguém estava aqui, nem minhas filhas nem meus netos. É uma sorte que ninguém estivesse lá porque senão teria sido sério”, diz.

- Por que eles não estavam na casa? Você imaginou que eles poderiam bombardear aqui?

Eu não tinha ideia de que isso poderia acontecer. É um bairro residencial. Eu moro aqui há vinte anos e não tenho mais um apartamento.

- Onde você vai dormir hoje?

Estou dormindo na casa de um amigo hoje.

- Está longe daqui?

-Não, está bem perto.

- E você não tem medo de estar por perto se houver outro atentado?

- Claro que tenho medo. A cada minuto eu tenho medo. É muito perigoso estar neste lugar. Mas hoje eu não acho que exista nenhum canto seguro do país.

Três andares acima do apartamento de Ludmila é - foi - a época de Liena. Ele tem 35 anos. O quarto de seus filhos dava para a praça onde o foguete caiu. Hoje não há paredes ou janelas, é um piso aberto cheio de restos de coisas. Uma poltrona (ou uma cama, não é distinguível), encostada em um resto da parede que permaneceu de pé. Do outro lado da sala, uma cama com uma foto grande de dois meninos nela. É perfurado em todos os lugares. Liena pega e aponta para os meninos: “eles são meus filhos”, diz ela. Eles têm dez e doze anos, mas não estavam em casa, haviam deixado a cidade há mais de uma semana.

Do outro lado da praça, também à vista da sala, fica a escola para onde seus filhos vão. À esquerda, um jardim de infância que geralmente não é visto, mas agora, todo aberto, é óbvio. Na sala há também um guarda-roupa vazio, um calendário suspenso, muitas almofadas, caixas de papelão de chinelos, pastas de estudo, revistas.

“Bombardeie aqui, ao lado da escola, ao lado das casas, para gerar pânico. Ele quer assustar a todos nós. Ele é louco e quer nos encher de medo”, diz, falando sobre Putin. De repente, sua visão cruza algo lá fora e ele fica quieto. Ele chora um pouco e aponta. “Aí está o nosso carro, naquela garagem, mas agora está completamente destruído. Não temos mais carro...”, diz. Os poucos carros que estavam ao redor do prédio estão realmente queimados: eles foram incendiados com a explosão e não havia chance de salvar nenhum deles. Alguns deles parecem metralhados, mas são os estilhaços do míssil que os fazem parecer vítimas de um tiroteio.

“O presidente Zelensky prometeu que o governo nos ajudaria a reconstruir e recuperar tudo o que perdemos, mas isso levará tempo. Isso é loucura. É uma loucura”, diz Liena. Você está certo, mas lá estamos nós, de pé nessa loucura, sob um teto que tem uma fenda enorme e que ninguém sabe quanto tempo pode durar em seus pés. Enquanto ele pode, ele traz à tona os objetos de valor que encontra, mas mesmo as coisas que ele pega terão gosto de perda.

No sopé do prédio que lidera uma das remoções está Andryi. Ele tem 53 anos e mora em um prédio a cerca de 70 metros do local onde ocorreu o impacto. Ele viu tudo. As sirenes estavam tocando por um longo tempo, mas já são muitas, elas soam o dia todo, e desta vez ele não levou isso em consideração. Ele saiu para a varanda e acendeu um cigarro. Então, em um segundo, em menos, ele viu uma bola de fogo passando a toda velocidade na sua frente e então a explosão soou. Andryi foi demitido nas costas e caiu de costas no meio de sua sala de estar. Ele bateu a cabeça e um olho, que está completamente inflamado e roxo, com um líquido verde que foi colocado no hospital.

Andryi, 53 anos

“Eu sempre peço que Deus dê saúde aos nossos meninos da defesa aérea, que respondem a esses monstros nos atacando tentando derrubar esses mísseis. Eles nos defendem como podem. Mas ontem às 8 da manhã eles não conseguiram. Eu estava fumando, estava arejando a casa, então eu tinha a janela aberta, e foi um segundo. Eu ouvi o som e (desculpe a palavra) eu caí de bunda no chão... O vidro explodiu, tudo. Levantei-me rápido, comecei a ajudar minha sogra, que é velha, para que eu pudesse tirá-la de lá. Em seguida, os médicos vieram e costuraram minha ferida”, conta.

“Neste bairro todos nos conhecemos, somos os mesmos vizinhos há anos, não há prédio militar próximo, nenhum local de governo, nada, apenas vizinhos e uma escola, um jardim de infância... Por que está fazendo isso conosco? Se eu estivesse em um prédio militar, eu poderia entender, mas por que aqui? O que fizemos com ele? ”. Ele também, como tantos, fala com Vladimir Putin. Ele não pode falar muito sem chorar ou dor, e a mistura que se forma entre eles.

“Um amigo mora no prédio destruído, mas não estava lá por sorte. Ele não está na cidade e estamos tentando tirar todas as coisas dele. Como isso é possível? Eu sou um homem de fé, peço a Deus, eu sempre peço perdão pelos culpados, mas isso não é obra de um homem, isso é mau, isso é outra coisa...”, diz. E ele fecha olhando para a câmera, falando, como ele diz, para o mundo ouvir: “Por favor, eu quero paz. Como você pode negociar com esse patife? Como? Eu só quero paz!”

