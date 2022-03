Idade de Ouro: quem eram os “inimigos” de Maria Felix

María Félix foi uma das atrizes mais importantes do México durante a Idade de Ouro e uma das mulheres mais admiradas do mundo graças à sua beleza e talento, porém, no ambiente artístico ela teve várias inimizades devido à sua personalidade.

Em várias ocasiões, atrizes e atores reclamaram da forma como Marí Felix se comportava quando trabalhava nos sets de gravação, argumentando que ela era uma pessoa despótica ou rude, incluindo Columba Dominguez, Irma Serrano, Silvia Pinal, Katy Jurado e Dolores del Rio.

Columba Dominguez garantiu que Maria quebrou o lóbulo da orelha dando um tapa nele (Foto: Festival de Cinema de Morelia)

Uma das histórias mais importantes sobre La Doña foi sobre a briga que teve com Columba Domínguez, já que a esposa de Emilio El Indio Fernández em A história por trás do mito lembrou que seu parceiro a acusou de manchar um de seus casacos caros e exclusivos.

Domínguez disse que foi durante as filmagens de Maclovia que os dois se enfrentaram durante as gravações, já que Maria tentou tirar proveito das cenas violentas que tiveram para agredi-la fisicamente.

Irma Serrano chamou Maria de “múmia” e a acusou de ser rude com seus compatriotas (Foto: Twitter)

A inimizade entre María Bonita e Irma Serrano também chamou a atenção do público em várias ocasiões, pois ambos expressaram sua aversão aos eventos.

Certa vez, alguns artistas testemunharam como, na recepção de uma festa, La Doña tentou deixar La Tigresa desconfortável insistindo que ela cantasse, porque queria que seus convidados gostassem de sua voz, no entanto, a vedette ficou extremamente humilhada pela atitude de Maria e saiu do local .

Alguns outros artistas como Lola Beltrán e Lucha Villa apoiaram Serrano e também decidiram se retirar da festa.

Silvia Pinal revelou recentemente que Maria a tratou mal em várias ocasiões (Foto: Filme 'Viridiana' de Luis Buñuel)

Silvia Pinal também se juntou às atrizes que destacaram Felix por seu comportamento despótico, porque durante uma entrevista ela lembrou que seu parceiro foi muito rude com seu companheiro. artistas.

Segundo a Diva, o motivo pelo qual ela não fez parte das fotos do batizado de sua neta Frida Sofia, filha de Alejandra Guzmán, foi porque La Doña disse que ela só seria a madrinha da menina se sua colega fosse para a parte mais distante da igreja onde a cerimônia seria realizada, já que a única protagonista desse partido poderia ser ela mesma.

Katy compartilhou que, após essa reunião, vários de seus colegas viraram as costas para ela (Foto: Facebook/Fundação Maria Felix)

A protagonista de Doña Barbara também teve uma discussão com Katy Jurado, que inicialmente era sua amiga.

Como Jurado lembrou em uma entrevista, enquanto eles estavam trabalhando em La bandida, ela quebrou a perna e a equipe de produção estava ciente para ajudá-la a se recuperar e fazer o filme ser filmado a tempo.

No entanto, o fato de toda a atenção estar voltada para Katy incomodou Maria, a ponto de exigir que a produção apenas aponte a câmera para ela porque “Eu sou a estrela”, ela teria reivindicado na frente de todos os seus colegas atores.

Katy ficaria tão chateada com a reação da amiga que respondeu: “Senhora, como estrela você é tão estrela quanto Emilio Fernández, assim como Pedro Armendáriz, como é López Tarso e como eu sou. Eu acho que mais do que uma estrela, você é um vedette”, que para sempre quebrou sua amizade.

As atrizes conseguiram manter uma amizade muito boa depois de fazerem parte de La cucaracha (Foto: Facebook/Golden Age)

Dolores del Río teria sido outra atriz com quem La Doña teve um encontro no filme La cucaracha, onde Ismael Rodríguez queria os dois como co-estrelas, mas María se opôs a que ambos tivessem o mesmo peso na história. No entanto, eles conseguiram suavizar suas arestas enquanto trabalhavam juntos.

María Felix também tinha uma rivalidade com atrizes com quem nunca trocou palavras, como Gloria Marín, já que a via como inimiga desde que arrebatou o papel principal em The Rock of Souls.

