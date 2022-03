Hugo Guillamón substitui Diego Llorente na chamada da Espanha

Madrid, 19 Mar O jogador do Valencia, Hugo Guillamón, foi chamado pelo técnico espanhol Luis Enrique Martínez para ocupar o lugar deixado por Diego Llorente na equipe, depois de se machucar no jogo de sexta-feira contra o Wolves no Premier Inglês. É a primeira chamada de Luis Enrique para Hugo Guillamón, que, no entanto, já fez sua estreia absoluta no amistoso contra a Lituânia e até marcou, antes do Campeonato Europeu, porque os jogadores que mais tarde jogariam o torneio após o positivo para o coronavírus Sergio Busquets foram confinados. Juntamente com o goleiro David Raya, o jogador do Valencia que pode jogar como meio-campista ou meio-campista, ele se torna a grande novidade da convocação de Luis Enrique para os dois primeiros amistosos de 2022, contra a Albânia em Barcelona e a Islândia na Corunha. Guillamón jogou toda a partida neste sábado na vitória do Valência no estádio Martínez Valero contra o Elche e estará concentrado na terça-feira com a equipe sênior em vez do sub'21, no qual ele havia sido citado por Luis de la Fuente. A lista de Luis Enrique para os dois primeiros amistosos de 2022 é composta por: GUARDA-REDES: Unai Simon (Clube Atlético), Robert Sanchez (Brighton), David Raya (Brentford/ING). DEFENSORES: Cesar Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric Garcia, Jordi Alba (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Hugo Guillamón (Valência), Marcos Alonso (Chelsea). Meios: Rodri Hernandez (Manchester City), Pedri Gonzalez e Gavi (Barcelona), Marcos Llorente, Koke Ressurreição (Atlético de Madrid), Carlos Soler (Valência). FRENTE: Pablo Sarabia (Sporting Portugal/POR), Dani Olmo (Leipzig/GER), Álvaro Morata (Juventus/ITA), Ferran Torres (Barcelona), Yeremy Pino (Villarreal), Raúl de Tomás (Espanyol). CHEFE rmm/asc