Herro marca 26 pontos; Heat, líder do Oriente, vence Thunder

MIAMI (AP) - Tyler Herro superou um susto em que parecia sofrer uma lesão no tornozelo e acabou contribuindo com 26 pontos na sexta-feira, para o líder da Conferência Leste, Miami Heat, derrotar o Oklahoma City Thunder 120-108.

Duncan Robinson marcou 19 pontos em 19 minutos. Bam Adebayo também contribuiu com 19 pontos, marcando oito de 10 tiros, enquanto Kyle Lowry adicionou 16 pontos.

Miami usou um ataque de 16-2 nas fases finais do primeiro tempo para assumir o controle de uma partida que estava empatada. A liderança foi até esticada para 29 unidades no segundo semestre.

Shai Gilgeous-Alexander jogou apesar de uma dor no tornozelo e marcou 26 pontos por um Thunder dizimado por lesão, que perdeu oito jogos consecutivos e atingiu a marca de 50 derrotas pela segunda temporada consecutiva.

Tre Mann adicionou 25 pontos.

O choque para Miami veio no meio do terceiro período, quando Herro pulou e torceu o tornozelo esquerdo, caindo no pé de Isaiah Roby, reserva do Thunder. Herro até foi até a enfermaria para ser verificado, mas conseguiu continuar.