Fernández Noroña prendeu Ciro Murayama por críticas a Morena e Revogação de Mandato: “Você trai o povo”

O deputado federal pelo Partido Trabalhista (PT), Gerardo Fernández Noroña, tornou-se um dos mais fortes aliados do Movimento para a Regeneração Nacional (Morena) em sua busca por continuar nos três níveis de governo, bem como quando se trata de discutir e adotar qualquer opinião que favoreça eles.

Ao longo de 18 de março, o legislador exibiu seus melhores tweets para explodir Ciro Murayama, assessor do Instituto Nacional Eleitoral (INE) que, em sua conta no Twitter, compartilhou várias críticas ao partido cereja e ao processo democrático de Revogação do mandato a ser realizada em 10 de abril.

Com sua primeira mensagem, o oficial eleitoral respondeu ao líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, que convocou a população em geral a “pintar uma cerca, colocar uma lona ou colar um adesivo para impulsionar o processo de revogação do mandato.

Por isso, em sua mensagem, Murayama lembrou os momentos em que o INE apoiou esse movimento político, como com seu registro, a organização das eleições federais em 2018, nas quais ganhou o controle do país.

“Quem deu o disco para Morena em 2014? O @INEMexico Quem organizou as eleições de 2018? O INE Quem instala cada caixa onde x Morena é votada? O INE Quem fez a pesquisa para renovar a liderança de Morena? O INE Quem estão atacando o governo e Morena? Sim, para o INE”, escreveu o diretor do INE.

(Foto: Twitter)

Essa foi a mensagem pela qual Fernández Noroña explorou, porque de suas redes sociais, o petista exigiu que ele se posicionasse como protagonista desses eventos, fato pelo qual chamou o povo de “traidor”, já que este é quem, com seus impostos, era responsável pelo financiamento todos os aspectos que ele listou em seu tweet.

“Quem deu? Você não deu nada. Você não coloca, nem organizou, são as pessoas que fizeram tudo, são as pessoas que pagam o seu salário e são as pessoas que você trai @CiroMurayamaINE”, escreveu o deputado.

O próprio Mario Delgado também respondeu a Murayama. Através de uma certa redação, ele afirmou que foi o povo do México que deu o registro ao partido, com seu voto eles foram levados ao governo e foram os próprios cidadãos que definiram a liderança.

“Quem denunciamos? Aos inimigos do povo e traidores da democracia. A democracia pertence ao povo e ao povo”, publicou o Morenista.

Mario Delgado também criticou o diretor eleitoral por suas declarações contra ele (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

Posteriormente, a conselheira eleitoral decidiu compartilhar a newsletter com a qual o INE instou Morena e seus membros a retirarem todas as promoções que promovem e divulgam a Revogação de Mandato.

“O @SCJN disse que os partidos não podem divulgar a revogação do mandato. É por isso que hoje o @INEMexico emitiu uma medida cautelar para Morena baixar vídeos que violam a Constituição promovendo a RM. É tão difícil para eles respeitar as regras do jogo democrático?” , compartilhou Murayama.

No que diz respeito à primeira medida cautelar, o Supremo Tribunal de Justiça da Nação (SCJN) decidiu que é contrário à Constituição que os partidos políticos promovam a participação cidadã no processo de Revogação do mandato.

Por esse motivo, ordenou a remoção de promoções no rádio, na televisão e nas redes sociais, além de evitar a disseminação de propaganda política e o provável uso de recursos públicos para promover a participação cidadã no exercício da Revogação de Mandato.

A denúncia apresentada pelo Partido Democrático Revolucionário (PRD) à Comissão de Reclamações e Reclamações do Instituto Nacional Eleitoral (INE) refere-se ao suposto uso indevido da divulgação das promoções denominadas MEXICO NOS NEED V1 e MEXICO NEED US V2 planejado para rádio e televisão, que, sob o conceito do PRD, interfere no tempo comum com o processo democrático.

