Capital cultural da Ucrânia, não está mais longe da guerra

LVIV, Ucrânia (AP) - Até que os mísseis atingissem uma curta distância das catedrais e cafés do centro de Lviv, a capital cultural da Ucrânia era uma cidade que podia parecer longe da guerra. O pânico inicial havia diminuído e a resposta aos alarmes antiaéreos matinais era, cada vez mais, não correr para baixo, mas se virar na cama.

Mas os ataques aéreos russos que atingiram as proximidades do aeroporto internacional nas primeiras horas da sexta-feira sacudiram os prédios próximos e se dispersaram com qualquer sensação de conforto quando a densa fumaça negra subiu ao céu.

No entanto, nas horas seguintes ao incidente, as cenas habituais em outras cidades do país que horrorizaram o mundo não foram produzidas: edifícios destruídos e pessoas fugindo sob fogo. Lviv já havia retornado ao seu papel centenário como uma encruzilhada em constante adaptação.

“De manhã havia medo, mas temos que seguir em frente”, disse Maria Parkhuts, que trabalha em um restaurante. “As pessoas chegam com quase nada e vêm de lugares piores.”

Desde o início da guerra, há quase um mês, a cidade se tornou um refúgio como o último posto avançado antes da Polônia, recebendo centenas de milhares de ucranianos, estejam eles de passagem ou vindo para ficar. Na outra direção estão os combatentes de ajuda e estrangeiros.

No meio está uma cidade onde, aparentemente, a vida continua entre igrejas de patrimônio mundial e quiosques de café. Os ciclistas que distribuem comida com as mochilas de marcas internacionais nas costas cambaleiam nos paralelepípedos. Os bondes amarelos percorrem as ruas estreitas cheias da história de uma ocupação após a outra, dos cossacos ou suecos, aos alemães e à União Soviética.

É da ameaça de outra ocupação russa, depois de uma longa luta para fugir de sua influência, e da proximidade com o resto da Europa que surge o novo Lviv.

“É guerra”, disse Maxim Tristan, um soldado de 28 anos, sobre o ataque de sexta-feira. “Isso só nos deixa mais motivados para lutar.”

Em um canto, vários jovens fazem fila do lado de fora de um arsenal. Tudo está disponível se você tiver dinheiro, disse um homem provocando os sorrisos dos outros. No mesmo bloco há um campo de tiro que tem o rosto do presidente da Rússia, Vladimir Putin, no alvo. Em outros lugares da cidade, veteranos do exército ensinam civis a atirar.

Em um parque popular, a poucos passos do playground, um bunker da Segunda Guerra Mundial foi reaberto. Do lado de fora de uma escola de arquitetura, os homens enchem sacos de areia. Algumas igrejas protegeram suas imagens e cobriram seus vitrais, enquanto outras deixam seu destino nas mãos de Deus.

Na seção militar de seu cemitério principal, mais de uma dúzia de tumbas são recentes demais para ter cruzes de mármore. No chão há flores geladas e o chão está cheio de pegadas de botas. Atrás disso, há um terreno aberto preparado para abrir várias outras linhas.

Os tatuadores pintam símbolos patrióticos na pele de seus clientes. Uma cervejaria agora se dedica a fazer bombas incendiárias. Uma placa de rua mostra uma mulher, vestida de azul e amarelo como a bandeira nacional, segurando uma arma na boca de um Putin ajoelhado. Na fachada de uma loja, uma jovem esboça o desenho de uma pomba.

O voluntariado tomou conta da cidade. As pessoas abrem suas casas e a mídia local informa que os moradores estão cortando roupas velhas para fazer redes de camuflagem para os postos de controle.

“A guerra não é apenas as pessoas que lutam”, disse Volodymyr Pekar.

Este empresário de 40 anos está por trás de uma iniciativa para encher o campo ao redor da cidade com outdoors azuis e amarelos com slogans como “Deus salve a Ucrânia” ou “Não corra, defenda”. Ele estava desconfortável com a linguagem chula que apareceu nas primeiras mensagens após a invasão, como ele disse ter acontecido com os vizinhos mais religiosos.

Ao mesmo tempo, Pekar lançou uma coleção para o que, segundo ele, são duas das maiores necessidades dos soldados ucranianos: coletes à prova de balas e cigarros.

“Depois de lutar, você precisa fumar”, disse.

À sombra de slogans e gabar-se estão as estimadas 200.000 pessoas que fugiram para Lviv das áreas mais atingidas pelos ataques russos. Recebidos pelos moradores e instalados em suas casas e albergues, eles parecem os mais nervosos.

Os deslocados procuram pelas caixas com ajuda nos pontos de coleta, verificam as notícias e verificam seus celulares. Sua presença transformou a cidade de uma fuga em um refúgio: em vez de promover confeitarias locais e lugares românticos, o site oficial do posto de turismo compartilha informações sobre a localização de abrigos antiaéreos e alertas de radiação.

Prometendo oferecer “calor para a alma”, os moradores lançaram na sexta-feira uma série de passeios culturais gratuitos para deslocados internos, com o objetivo de visitar galerias ou o bairro medieval, entre outras coisas.

Apenas alguns dias atrás, milhares de recém-chegados lotaram a estação ferroviária central no auge da onda de refugiados a oeste. Agora, as plataformas estão quase vazias às vezes, esperando os milhões de pessoas que ainda estão vagando pela Ucrânia em busca de um lugar para descansar ou um novo propósito.

Havia um carpinteiro da capital bombardeada, Kiev, que treinou em defesa aérea há alguns anos e estava a caminho de um posto do exército. Sozinho na plataforma com uma mochila e um tapete de dormir, ele planejava visitar sua família na região oeste da Transcarpática antes de seguir para o leste novamente.

Mais adiante na plataforma havia um jovem casal que ainda está no país porque o homem, de 20 anos, está em idade de lutar e está proibido de sair.

“Nunca viajei tanto no meu país. Agora, eu tenho que”, disse a mulher, Diana Tkachenko, de 21 anos. Sua jornada começou no mês passado em Kiev, em três pessoas lotadas que eles não sabiam aonde isso os levaria.

Sua chegada a Lviv foi terrível. Outros viajantes estavam empurrando e gritando, disse Tkachenko. Alguns vieram do leste, de áreas de língua russa e não conheciam ucraniano.

Seu trem parou na maioria das cidades ucranianas. Para Tkachenko, esta foi sua primeira visita a Lviv.

“Já andei muito”, disse. “Eu tentei aproveitar o lugar. Parece muito mais seguro.”

Mas havia muitas pessoas e nenhum lugar para morar. Ela e o namorado decidiram voltar para o leste, para Kiev.

Enquanto seu trem se preparava para partir, outro chegou à estação.