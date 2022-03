Birmânia permitirá voos internacionais a partir de 17 de abril

Banguecoque, 19 Mar Birmânia vai permitir a chegada de voos do exterior a partir de 17 de abril depois de estarem fechados por dois anos para conter a propagação da covid-19, informaram as autoridades este sábado. Os visitantes que quiserem entrar no país devem ser vacinados com o cronograma completo de covid-19, passar por uma quarentena de uma semana e um resultado negativo em dois testes de PCR para detectar o vírus na chegada. A medida, anunciada pelo conselho consultivo criado para combater a pandemia, visa revitalizar a economia do país e o setor do turismo, segundo o canal MRTV, controlado pelos militares que encenaram um golpe em fevereiro de 2021. O anúncio coincide com uma queda no número de pessoas infetadas, de que 540 novos casos e 2 mortes foram notificados este sábado, enquanto desde o início da pandemia se registaram 608.384 infetados, incluindo cerca de 19.420 mortes. A campanha de vacinação está progredindo tarde e 40 por cento da população ainda não foi vacinada com ambas as doses. A Birmânia também está no meio de uma profunda crise política, econômica e social desde a tomada do poder da atual junta militar, que encontrou oposição popular generalizada e desencadeou conflitos armados em todo o país. As autoridades suprimiram brutalmente a dissidência, atirando para matar manifestantes pacíficos e mataram 1687 pessoas, de acordo com dados da Associação para a Assistência a Prisioneiros Políticos na Birmânia. CHEFE nc/amd