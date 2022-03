Bernat Canet, com o favorito Coleman nas semifinais de 60 suave

Belgrado, 19 Mar Bernat Canet do Barcelona, campeão espanhol em 60 metros, classificou-se para as semifinais do campeonato mundial com a segunda melhor marca de sua vida (6,63), o que lhe deu o terceiro lugar na primeira série, dominado com um tempo de 6,51 pelo recordista americano Christian Coleman em todo o mundo. Invicto este ano na Espanha, o velocista de 22 anos do L'Hospitalet de Llobregat começou com a segunda melhor marca da primeira série (6,61). À sua frente, com 6,45, apenas Christian Coleman, o grande favorito para conquistar a medalha de ouro. Canet, que correu pela 8th Street, venceu um campeão europeu de indoor, o checo Jan Volko (6,66). Esta tarde, às 18h40, ele tem um compromisso com as semifinais. Antes dele, apenas o murciano Venancio José Murcia havia se classificado para a penúltima rodada, em Lisboa 2001. “Sabíamos que era possível e eu lutei até o último metro. Em uma Copa do Mundo há uma pressão extra, mas eu a enfrentei mentalmente como se fosse um campeonato espanhol. Ir à final é muito difícil, mas chegar aqui também”, disse.